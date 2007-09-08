63 هزار نفر در طرح ثبت نام مسکن اصفهان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جمشید نورصالحی بعد از ظهر امروز در هفتمین جلسه شورای مسکن استان افزود: اداره کل تعاون تا 15 آبان ماه سال جاری فرصت دارد کلیه ثبت نامکنندگان این طرح را در قالب تعاونیهای مسکن به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی کنند و سازمان مسکن و شهرسازی نیز حداکثر باید ظرف مدت 15 روز زمین مورد نیاز را به این تعاونی ها تحویل نماید.
نورصالحی خاطر نشان کرد: تنها افرادی میتوانند در این طرح شرکت کنند که حداقل پنج سال ساکن شهر مورد تقاضای مسکن باشند و پیش از این از امکانات دولتی در خصوص زمین و مسکن استفاده نکرده باشند.
این مقام مسئول تأکید کرد: زمین متقاضیان مسکن در شهر اصفهان تنها در فولادشهر و شهر مجلسی پیشبینی شده است و افرادی که تمایل به اسکان در شهر مجلسی دارند علاوه بر تسهیلات بانکی مربوط به این طرح از مزایای وام پنج میلیون تومانی صندوق تعاون و افزایش زیربنای واحد مسکونی برخوردار خواهند شد.
وی عنوان کرد: تاکنون 78 تعاونی کارمندی، کارگری، صنفی و محلی از طریق اداره کل تعاون استان به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شدهاند و پیش بینی میشود این تعداد به 500 تعاونی افزایش یابد.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ضرورت اجرای طرح تأمین مسکن مهر از سوی سایر دستگاههای دولتی کمتر احساس میشود گفت: علی رغم دستورالعملهای صادره مبنی بر تحویل زمینهای در اختیار دستگاه های دولتی به این طرح، هنوز هیچ سازمان و اداره دولتی زمینهای خود را واگذار نکرده است.
وی تصریح کرد: برابر تصمیم امروز شورای مسکن استان اراضی دستگاه های دولتی طی 2هفته آینده به کمک فرمانداری ها، اداره اقتصاد و دارائی و اداره ثبت شناسایی خواهند شد.
نورصالحی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اظهار بیاطلاعی از میزان نرخ تورم زمین و مسکن در استان اصفهان گفت: در صورت گرانی احتمالی زمین و مسکن، با اجرای طرح تأمین مسکن مهر شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود.
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