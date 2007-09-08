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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۲۱

63 هزار نفر در طرح ثبت نام مسکن اصفهان ثبت نام کردند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و دبیر شورای مسکن استان گفت: تاکنون یکصد هزار نفر در کل استان و 63 هزار نفر در شهر اصفهان در طرح تأمین مسکن مهر ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جمشید نورصالحی بعد از ظهر امروز در هفتمین جلسه شورای مسکن استان افزود: اداره کل تعاون تا 15 آبان ماه سال جاری فرصت دارد کلیه ثبت نام‌کنندگان این طرح را در قالب تعاونی‌های مسکن به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی کنند و سازمان مسکن و شهرسازی نیز حداکثر باید ظرف مدت 15 روز زمین مورد نیاز را به این تعاونی ها تحویل نماید.

نورصالحی خاطر نشان کرد: تنها افرادی می‌توانند در این طرح شرکت کنند که حداقل پنج سال ساکن شهر مورد تقاضای مسکن باشند و پیش از این از امکانات دولتی در خصوص زمین و مسکن استفاده نکرده باشند.

این مقام مسئول تأکید کرد: زمین متقاضیان مسکن در شهر اصفهان تنها در فولادشهر و شهر مجلسی پیش‌بینی شده است و افرادی که تمایل به اسکان در شهر مجلسی دارند علاوه بر تسهیلات بانکی مربوط به این طرح از مزایای وام پنج میلیون تومانی صندوق تعاون و افزایش زیربنای واحد مسکونی برخوردار خواهند شد.

وی عنوان کرد: تاکنون 78 تعاونی کارمندی، کارگری، صنفی و محلی از طریق اداره کل تعاون استان به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شده‌اند و پیش بینی می‌شود این تعداد به 500 تعاونی افزایش یابد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ضرورت اجرای طرح تأمین مسکن مهر از سوی سایر دستگاههای دولتی کمتر احساس می‌شود گفت: علی رغم دستورالعملهای صادره مبنی بر تحویل زمین‌های در اختیار دستگاه های دولتی به این طرح، هنوز هیچ سازمان و اداره دولتی زمینهای خود را واگذار نکرده است.

وی تصریح کرد: برابر تصمیم امروز شورای مسکن استان اراضی دستگاه های دولتی طی 2هفته آینده به کمک فرمانداری ها، اداره اقتصاد و دارائی و اداره ثبت شناسایی خواهند شد.

نورصالحی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اظهار بی‌اطلاعی از میزان نرخ تورم زمین و مسکن در استان اصفهان گفت: در صورت گرانی احتمالی زمین و مسکن، با اجرای طرح تأمین مسکن مهر شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

کد مطلب 548540

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