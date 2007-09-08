اتیوپی از بازداشت چند سرباز آمریکایی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقام های دولت اتیوپی گفتند که این سربازان را به اتهام تماس با گروههای شورشی دستگیر کرده اند، گروههایی که در صدد به دست آوردن کنترل شرق کشور هستند.

"برکت سیمون" یکی از مشاوران ارشد "ملس زنوی" نخست وزیر اتیوپی بدون اینکه به زمان بازداشت این سربازها-که ظاهراً مدتها قبل بوده- اشاره ای داشته باشد و یا اطلاعات بیشتری در این باره ارائه کند به آسوشتدپرس گفت که چهار یا چند سرباز آمریکایی به اتهام تماس با شورشی ها دستگیر شده است.

وی گفت که این سربازان در تلاش بوده اند تا با "جبهه ملی آزادی اوگادن" ONLF تماس بگیرند که به آنها اجازه داده نشد.