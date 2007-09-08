  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۰۲

اتیوپی از بازداشت چند سرباز آمریکایی خبر داد

اتیوپی از بازداشت چند سرباز آمریکایی خبر داد که در صدد تماس با گروههای مخالف دولت این کشور بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقام های دولت اتیوپی گفتند که این سربازان را به اتهام تماس با گروههای شورشی دستگیر کرده اند، گروههایی که در صدد به دست آوردن کنترل شرق کشور هستند.

"برکت سیمون" یکی از مشاوران ارشد "ملس زنوی" نخست وزیر اتیوپی بدون اینکه به زمان بازداشت این سربازها-که ظاهراً مدتها قبل بوده- اشاره ای داشته باشد و یا اطلاعات بیشتری در این باره ارائه کند به آسوشتدپرس گفت که چهار یا چند سرباز آمریکایی به اتهام تماس با شورشی ها دستگیر شده است.

وی گفت که این سربازان در تلاش بوده اند تا با "جبهه ملی آزادی اوگادن" ONLF تماس بگیرند که به آنها اجازه داده نشد.

کد مطلب 548547

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها