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۶ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۴۶

بر اثر حمله قلبي

بازيكن تيم فوتبال بنفيكا پرتغال جان باخت

بازيكن تيم فوتبال بنفيكا پرتغال جان باخت

پس از مرگ مارك ويوين فو بازيكن تيم ملي كامرون بر اثر مرگ قلبي در ديدارهاي جام كنفدراسيونها ، يك بازيكن ديگر در حين بازي جان خود را از دست داد .

به گزارش خبرنگار " مهر " ميكولاس فهر مهاجم 24 ساله باشگاه بنفيكا پرتغال درجريان ديدار اين تيم مقابل تيم ويتوريا گيمارش كه در ورزشگاه تيم ويتوريا برگزار مي شد ، دچار عارضه قلبي شد و جان خود را از دست داد. فهر مجاري درحالي دچار اين عارضه شد كه تيم بنفيكا با نتيجه يك بر صفر از حريف خود پيش بود و اين ديدار در پايان نيز با همين نتيجه به پايان رسيد .
پزشكان باشگاه بنفيكا و مسئولان فدراسيون فوتبال پرتغال اعلام دليل وقوع اين حادثه تلخ را منوط به بررسي و آزمايشات كالبد شكافي دانسته و از هر گونه اظهار نظر بيشتر در اين مورد خودداري كردند .

 

کد مطلب 54855

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