بازيكن تيم فوتبال بنفيكا پرتغال جان باخت

به گزارش خبرنگار " مهر " ميكولاس فهر مهاجم 24 ساله باشگاه بنفيكا پرتغال درجريان ديدار اين تيم مقابل تيم ويتوريا گيمارش كه در ورزشگاه تيم ويتوريا برگزار مي شد ، دچار عارضه قلبي شد و جان خود را از دست داد. فهر مجاري درحالي دچار اين عارضه شد كه تيم بنفيكا با نتيجه يك بر صفر از حريف خود پيش بود و اين ديدار در پايان نيز با همين نتيجه به پايان رسيد .

پزشكان باشگاه بنفيكا و مسئولان فدراسيون فوتبال پرتغال اعلام دليل وقوع اين حادثه تلخ را منوط به بررسي و آزمايشات كالبد شكافي دانسته و از هر گونه اظهار نظر بيشتر در اين مورد خودداري كردند .