به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش ملی تجلیل از معلمین، اساتید و همیاران طرح شاهد، بنیاد شهید و امور ایثارگران ظهر دوشنبه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این همایش با بیان اینکه ماحصل زندگی افراد، فرزندانشان هستند، گفت: عظمت پدر و مادر شهدا این است که فرزندان شهید تربیت کردند یا میبینیم که مردم با دیدن خطای فرزندان مسئولان، مسئولان را نقد میکنند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: حضرت امام خمینی (ره) هم وقتی طرح شاهد را پایهریزی کردند، احتمالاً این نگاه را داشتند که برای فرزندانی که این شهدا به جا گذاشتهاند، موظفیم جای خالی شهدا را در تربیت فرزندانشان پر کنیم.
وی با اشاره به کاهش تعداد فرزندان شهید دانشآموز یا دانشجو در سالهای اخیر گفت: درست است که تعداد فرزندان شهید دانشآموز یا طلبه کاهش پیدا کرده اما باز هم عدد قابل توجهی از فرزندان شهید و ایثارگر به عنوان دانشآموز، دانشجو یا طلبه در حال تحصیل هستند.
قاضیزاده هاشمی هدف از برگزاری این همایش را تقدیر از افرادی دانست که در خط مقدم تعلیم و تربیت در طرح شاهد فعالیت میکنند و گفت: فرزندان شهدا و ایثارگران امانت دست ما هستند و ما موظفیم آنچه از دستمان برمیآید برای تربیت این فرزندان انجام دهیم.
پیش از سخنان قاضیزاده هاشمی، حجتالاسلام یوسفعلی شکری نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و ایثارگران در این همایش گفت: همانطور که مادر از کودک مراقبت دائمی میکند، معلم نیز مراقب شاگرد است.
شکری با بیان اینکه توانایی انسان تابع دانایی و علم اوست، گفت: معلمان موظف به ایجاد دانایی و توانمندی در انسان هستند.
همچنین محمدعلی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد شهید با اشاره به اینکه در این همایش از ۱۵۰ همیار طرح شاهد تقدیر خواهد شد، گفت: از این تعداد، ۸۸ نفر همیار طرح شاهد و بقیه از معلمان و اساتید هستند که زحمات زیادی برای تحصیل ایثارگران و فرزندان آنها کشیدهاند.
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