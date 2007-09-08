  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۱۵

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی:

وقایع روزانه را نمی‌توانم به صورت کامل و جامع بنویسم

وقایع روزانه را نمی‌توانم به صورت کامل و جامع بنویسم

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: حوادث و وقایع روزانه را نمی‌توانم به صورت کامل و جامع برای مردم بنویسم ولی همین مقدار زوایایی از تاریخ را نشان می‌دهد .

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ‌الله شبیری زنجانی عصر روز شنبه با آیت ‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار که در بیت آیت ‌ا لله شبیری زنجانی برگزار شد گفت : نوشتن خاطرات روزانه توسط آیت ‌الله هاشمی رفسنجانی کاری ماندگار است.

آیت ‌الله هاشمی رفسنجانی نیز در این دیدار ضمن جویا شدن حال جسمانی آیت ‌الله شبیری زنجانی تصریح کرد : حوادث روزانه را نمی‌توانم به صورت کامل بنویسم ولی همین مقدار زوایایی از تاریخ را نشان می‌دهد. 

رئیس مجلس خبرگان رهبری در آخرین برنامه سفر یک روزه خود به قم از دبیرخانه این مجلس بازدید و از نزدیک با بخشهای مختلف آن آشنا شد.

وی همچنین با آیت ‌الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جمعی از اعضای این جامعه دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 548559

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها