به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله شبیری زنجانی عصر روز شنبه با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار که در بیت آیت ا لله شبیری زنجانی برگزار شد گفت : نوشتن خاطرات روزانه توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی کاری ماندگار است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در این دیدار ضمن جویا شدن حال جسمانی آیت الله شبیری زنجانی تصریح کرد : حوادث روزانه را نمیتوانم به صورت کامل بنویسم ولی همین مقدار زوایایی از تاریخ را نشان میدهد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در آخرین برنامه سفر یک روزه خود به قم از دبیرخانه این مجلس بازدید و از نزدیک با بخشهای مختلف آن آشنا شد.
وی همچنین با آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جمعی از اعضای این جامعه دیدار و گفتگو کرد.
آیتالله هاشمی رفسنجانی گفت: حوادث و وقایع روزانه را نمیتوانم به صورت کامل و جامع برای مردم بنویسم ولی همین مقدار زوایایی از تاریخ را نشان میدهد .
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله شبیری زنجانی عصر روز شنبه با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کرد.
نظر شما