پارلمان لهستان منحل شد / تاریخ برگزاری انتخابات 45 روز دیگر مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، پارلمان لهستان امروز خود را منحل کرد تا انتخابات سراسری این کشور را ‪۲‬ سال زودتر از موعد مقرر برگزار کند.

این درحالی است که "لخ کاژینسکی" رئیس جمهوری لهستان نیز باید ظرف مدت ‪ ۴۵‬روز تاریخ انتخابات را مشخص کند.

انتخابات عرصه رقابت ‪ ۲‬حزب اصلی شامل حزب حاکم "قانون و عدالت" به رهبری "یاروسلاو کاژینسکی" نخست وزیر و برادر دو قلوی رئیس جمهوری و حزب اپوزیسیون "سیویک پلتفورم" به رهبری "دونالد توسک" خواهد بود.

حزب سیویک پلتفورم گرایش های متمایل به اتحادیه اروپا دارد.

به اعتقاد تحلیلگران، این انتخابات محکی برای سنجش میزان محبوبیت مردم از کارکرد ‪ ۲‬برادر دوقلوی حاضر در راس هرم قدرت است.

انتخابات برای تعیین ‪ ۴۶۰‬کرسی مجلس نمایندگان لهستان برگزار می شود.