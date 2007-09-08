همکاری ایران و آژانس ابهامات را برطرف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گریگوری شولتی روز گذشته با اعلام اینکه همکاری ایران می تواند راهگشا باشد افزود :" در صورتی که ایران به طور کامل و سریع با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند، یک روند کاری مهمی برای شفاف سازی سؤالات و ابهام های گذشته فراهم خواهد شد".

شولتی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد در اشاره به توافق ایران و آژانس افزود: برنامه این توافق محدود می باشد و خاص سؤالات و ابهام های گذشته است و این همکاری راستی آزمایی کامل آژانس را برای فعالیت های کنونی یا برنامه های غنی سازی فعلی ایران فراهم نمی آورد".

وی گفت : شورای حکام آژانس تاکید دارد که اگر ایران به راستی خواهان اعتماد سازی جهانی است باید به سؤالات مهمی که در خصوص برنامه های هسته ای این کشور مطرح می باشد، پاسخ دهد و بدون پیش شرط و به طور کامل با آژانس همکاری نموده و فعالیت هایی که موجب نگرانی جامعه جهانی است را متوقف نماید.

وی ایران را متهم کرد که با یک برنامه خاص، خود را به سمت همکاری با آژانس سوق داده تا از تحریم های بیشتر ممانعت بعمل آورد.

گفتنی است که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً در گزارشی اعلام کرد که ایران ابهام های مربوط به پلوتونیوم را برطرف کرده است.

وی همچنین در اظهارات روز گذشته خود آمریکا را متهم به جنگ طلبی کرد که با موضع گیری خود روند را به سمت تقابل می کشاند.

شورای حکام آزانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست خود، گزارش البرادعی در خصوص ایران را نیز بررسی خواهد کرد.