اعتبارات فرهنگی کشور ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، محمد حسین صفار هرندی شامگاه امروز در آیین بهره برداری از مجتمع فرهنگی هنری شهرستان چالدران تصریح کرد : انقلاب اسلامی ما برخواسته از مساجد بود و باید توسعه این مکانها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد : اگر تنها اعتبارات احداث چند کیلومتر راه به بخش فرهنگی اختصاص داده شود، مساجد به عنوان نهادهای فرهنگی آباد می شوند.

وی با تشریح قیام مردم تهران در 17 شهریور سال 57 گفت : آن چیزی که موجب حرکت مردم در آن زمان شد اعتقادات، فرهنگ و باور دینی بود و این حرکت انقلابی بود که موجب اصلاح بنیادین در کاخ فرهنگی کشور شد.

صفار هرندی در ادامه با اشاره به دستاوردهای دولت نهم در بخش فرهنگ ادامه داد : این کارنامه بسیار قبولی برای دولت نهم است که توانسته پروژه های عمرانی ناتمام 15 سال گذشته را در عرض یک سال به اتمام برساند.

وزیر ارشاد همچنین یادآورشد : افتخار بزرگتر زمانی نصیب دولت نهم خواهد شد که در مکانهای فرهنگی هنری و دینی برای تقویت و ارتقاء اعتقادات فرهنگی و اخلاقی این ملت کاری انجام گیرد.

استاندار آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت : نرخ بیکاری در قبل از شروع به کار دولت نهم 4/11بود که امروز با تلاشهای دولت به 2/7 رسیده است.

دکتر رحیم قربانی با اعلام اینکه استان آذربایجان غربی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری در بخش بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده جزو استانهای برتر و موفق کشور مطرح است افزود : این استان هم اکنون در حال تبدیل شدن به یکی از قطبهای تولید سیمان و چغندرقند کشور است.

وی اضافه کرد: موضوع فرهنگ موضوع خاصی است به گونه ای که فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقیم در این بخش تاثیر گذار است.

قربانی با اشاره به اشتراکات فرهنگی استان آذربایجان غربی به لحاظ هم مرز بودن با چهار کشور عراق، ترکیه جمهوری آذربایجان و ارمنستان خاطرنشان کرد: این امر فرصت مناسبی است برای استان و کشور محسوب می شود.

وی در ادامه به پاسداری از ارزشهای دینی و اخلاقی در جامعه تاکید کرد.

در ادامه این مراسم مجتمع فرهنگی هنری شهرستان چالدران به بهره برداری رسید.

این مجتمع در زمینی به مساحت سه هزار و500 متر مربع وزیر بنای سه هزار و350 متر مربع با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد ریال (یک میلیارد و100 میلیون تومان) احداث شده است ودارای کتابخانه قرائت خانه، سالن آمفی تئاتر، مهمانسرا، گالری نمایش و بخشهای متنوع دیگر است.