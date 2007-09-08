کارتهای هوشمند سوخت رمزدار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر نفت عصرامروز در حاشیه مراسم بازدید غلامحسین الهام سخنگوی دولت از مرکز داده های سامانه کارت هوشمند گفت : کارتهای سوخت گازوئیل برای تولید سفارش شده و امید است تا سه ماه آینده نهایی شود. به عبارتی دیگر این طرح در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد.



محمدرضا نعمت زاده درباره سهمیه سوخت خبرنگاران گفت: برای خبرنگاران سهمیه ویژه در نظر گرفته نشده اما سهمیه رسانه ها به استانداریها اعلام شده و آنچه در اختیار استانداریها است سهمیه مطبوعات نام گرفته است.

وی همچنین درباره اخبار منتشره مبنی بر شارژ کارتهای سوخت در پاسخ به سئوال سخنگوی دولت گفت : این کارتها از ایمنی بسیار بالایی برخوردار است.



نعمت زاده هزینه کل سامانه هوشمند را 83 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: این رقم به احتمال زیاد به 100 میلیارد تومان افزایش می یابد که افزایش هزینه ها در جهت رفع نواقص و دیگر مشکلات است.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در ادامه افزود : سامانه هوشمند تنها سرمایه گذاری ای بود که در 12 روز با صرفه جویی منجر به بازگشت سرمایه شده است.

وی درباره قابلیت رمزگذاری کارتها گفت : در طراحی اولیه سیستم کارت هوشمند این موضوع در نظر گرفته شده بود اما به دلیل بوجود آمدن برخی از مسائل همانند فراموش شدن رمز توسط صاحبان خودرو تحقق این موضوع به تعویق افتاد.

نعمت زاده تاکید کرد تا 15 روز آینده برنامه ریزی برای قابلیت رمز گذاری در سامانه هوشمند به هیئت منتخب تبصره 13 تحویل می شود تا برای افراد به صورت اختیاری کارتهای هوشمند رمزدار صادر شود.



معاون وزیر نفت با بیان اینکه بیش از 90 درصد مشکلات سامانه کارت هوشمند حل شده ، اضافه کرد: در سامانه کارت هوشمند امکان شارژ وجود نداشته و هر سیاستی بر مبنای افزایش سهمیه ها از طریق مرکز داده ها امکانپذیر است و به هر فردی که بتواند کارت سوخت را شارژ کند یک میلیون تومان هدیه اعطا می شود.

نعمت زاده تعداد کارتهای هوشمند سوخت المثنی را 700 هزار کارت عنوان کرد و گفت : پیش بینی ما برای صدور کارت المثنی یک دهم بوده است.

همچنین در ادامه این مراسم مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: در ابتدا توزیع 13 میلیون کارت هوشمند پیش بینی شده بود.

سید ناصر سجادی تصریح کرد: در آغاز قرار بود شخصی سازی کارتهای سوخت در خارج از کشور صورت گیرد اما این اقدام به دلیل مسائل امنیتی در داخل کشور انجام شد به گونه ای که هم اکنون 600 دفتر امور خدمات مشترکین در سراسر کشور وجود دارد.

وی اضافه کرد: در کارتهای هوشمند سوخت قابلیت ذخیره 40 رکورد سوخت گیری وجود دارد.