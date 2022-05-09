جوانان باید حضور پر رنگی در نماز جمعه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی بعد از ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه امام جمعه دندی، بر لزوم اهمیت برپایی نماز جمعه در استان زنجان تاکید کرد و گفت: باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: مشارکت حداکثری مردم از هر قشری که در صف‌های نماز جمعه در کنار یکدیگر هستند موجب تقویت وحدت می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، امام جمعه را فرمانده قرار گاه فرهنگی معرفی کرد و گفت: امام جمعه لیدر هیچ حزب و جناحی نیست و سرباز ولایت است.

خاتمی تاکید کرد: در نماز جمعه همه مردم در کنار هم باشند و این مهم در استان به خوبی انجام می‌شود.

وی بر لزوم حضور جوانان در صف‌های نماز جمعه تاکید کرد و ابراز داشت: جوانان و نوجوانان باید حضور پر رنگی در نماز جمعه داشته باشند.