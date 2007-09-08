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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۱۹

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به تهران بازگشت

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به تهران بازگشت

آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان شامگاه امروز پس از پایان برنامه خود در قم این شهر را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس مجلس خبرگان رهبری که صبح شنبه به قم سفر کرده بود پس از حضور در بیت آیت ‌الله فاضل لنکرانی ، آیت ‌الله مشکینی و قرائت فاتحه و همچنین دیدار با حضرات علما و آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی دقایقی پیش قم رابه مقصد تهران ترک کرد.

 آیت ‌الله هاشمی رفسنجانی در سفر یک روزه خود به قم در جمع مبلغان ویژه ماه مبارک رمضان سخنرانی  و از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری نیز بازدید کرد.

کد مطلب 548596

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