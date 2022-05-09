اولین جلسه بررسی راهکارهای ایجاد نشاط اجتماعی در اصفهان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فوقی شامگاه دوشنبه در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری بررسی راهکارهای ایجاد نشاط و امید در جامعه با اشاره به منویات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه و ایجاد شور و نشاط معنوی در جامعه اظهار داشت: در ایام کنونی با گذشت حدود دو سال از شروع فراگیری بیماری کرونا و مشکلات پیش آمده برای معیشت، سلامتی و کسب و کار، امنیت روحی روانی مردم نیز در خطر قرار دارد و باید به موضوع مهم و تأثیر گذار ایجاد شادی و نشاط اجتماعی در جامعه با تدبیر و برنامه ریزی دقیقی توجه شود.

وی ابراز داشت: باید بحث شادی و نشاط اجتماعی به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بحث و نظر قرار گرفته و در این خصوص در هیئت اندیشه ورز از صاحب نظران و تجربه داران در این عرصه استفاده کرد.

ایجاد نشاط اجتماعی وظیفه همه دستگاه‌ها است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه ترویج نشاط اجتماعی و امید در جامعه وظیفه همه دستگاه‌ها است، افزود: همه دستگاه‌ها به فراخور مسئولیتی که دارند باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: برنامه جز خوانی قرآن کریم در گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان در ماه مبارک رمضان اقدامی در راستای ترویج نشاط اجتماعی همراه با معنویت بود که نمود کشوری نیز داشت.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به بازگشایی مدارس پس از دوران کرونا گفت: برای ایجاد شادی و نشاط در جامعه همه ظرفیت‌های آموزش و پرورش را در اختیار نهادهای مختلف قرار خواهیم داد.

مهدی نم نبات افزود: در این راستا ما نیز در کانون‌های اوقات فراغت دانش آموزی تجربیاتی داریم که می‌تواند برای دیگر دستگاه‌ها مؤثر واقع شود.

همچنین بهروز فرهمند، مشاور عالی صدا و سیمای مرکز اصفهان در این جلسه با بیان اینکه دشمن سال‌هاست که جنگ رسانه‌ای را راه‌اندازی کرده و می‌توان گفت عملکرد موفقی را نیز داشته است، اظهار داشت: اقداماتی که در غرب در قالب نشاط و شادی تولید و پخش می‌شود فقط یک غفلت مدرن است و انسان را به پوچ گرایی و بی هدفی سوق می‌دهد.

وی تصریح کرد: نقطه پیروزی ما در توسعه نشاط اجتماعی در کشور و جذب جوانان توجه به این امر در آئین‌های مذهبی است که می‌تواند کمک کننده باشد.

باید به موضوع نشاط اجتماعی به صورت مسئله محوری نگاه شود

عبدالرسول احمدیان، مدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه باید به موضوع نشاط اجتماعی به صورت مسئله محوری نگاه شود، گفت: در این خصوص در سال‌های گذشته توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه پژوهشی علمی و تجربه نگارانه به صورت کیفی با روش شناسی علمی قوی صورت گرفته است و باید از تحلیل محتواهای این پژوهش استفاده شود.

وی اضافه کرد: راه برون رفت از وضعیت کنونی مواجهه با شادی و نشاط در جامعه موضوع محور مسئله شناسی، کار عملیاتی و مؤثر در جامعه با توجه به تعاریف مبانی و نتایج اتاق فکر تخصصی در این زمینه است.

همچنین محسن جعفری، رئیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در این جلسه گفت: نسل نوجوان و جوان امروز مورد آسیب جدی و آسیب پذیری بیشتر است که نمی‌توان با نگاه‌های گذشته و سنتی با آنها مواجه شد.

وی تاکید کرد: باید به زبان جدید گفت‌وگو با جوانان آشنا شویم و شرایط آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و برای هر کدام از نیازهای آنها نسخه به روز قابل استفاده در نظر گرفت و در این زمینه همکاری‌های خوبی با اداره کل آموزش پرورش درحال انجام است.

همچنین احمد نوری رئیس حوزه هنری اصفهان در این جلسه گفت: باید دستگاه‌های فرهنگی و اثرگذار در موضوع شادی و نشاط جامعه از خودشان و با برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شروع کنند تا در جریان این حرکت یک هم افزایی خوبی صورت گیرد و تأثیرات قابل توجهی داشته باشد.

در پایان این نشست تخصصی مقرر شد این جلسات به صورت منظم و ادامه دار باشد و پس از مشخص شدن موارد مورد بحث و نظر تبادل نظر به صورت کلان استانی و یا حتی کشوری مورد پیگیری و اجرای قرار گیرد.