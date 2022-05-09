به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رحمتی دوشنبه شب در کنفرانس خبری پس از دیدار تیمش برابر صنعت نفت آبادان گفت: از هر دو تیم شاهد بازی خوبی بودیم و تیم ما موقعیت‌های خوبی را به دست آورد.

مربی تیم فولاد خوزستان ادامه داد: ما می‌دانستیم از این بازی چه می‌خواهیم و بازیکنان به نحو احسن شرح وظایف خود را انجام دادند و در بازی هم به برد رسیدیم که حقمان بود و اگر دقت بیشتری داشتیم حتماً گل‌های بیشتری را هم به ثمر می‌رساندیم.

وی افزود: از دقیقه یک تا پایان بازی تیم برتر میدان بودیم و نمایش با کیفیتی داشتیم و به حقمان رسیدیم.

رحمتی بیان کرد: دربی همیشه حساسیت دارد و شرایط احساسی به وجود می‌آید. در نیمه اول ساسان انصاری و شیمبا موقعیت‌های خوبی داشتند که به گل نرسید و ما از لحاظ آماری تیم برتر بودیم.

وی گفت: در نیمه دوم یک شوت شیمبا زد که گلر نفت با سوپر واکنش دروازه را نجات داد، شوت پاتوسی را مدافعین نفت از روی خط دروازه در آوردند و باز هم می‌گوید اگر خوش شانس بودیم با اختلاف ۲-۳ گل برنده می‌شدیم.