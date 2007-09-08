شیر طلا جشنواره فیلم ونیز به آنگ لی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی جشنواره امسال ساعتی پیش در "پالاتزو دل سینما" شهر ونیز برگزار شد، و هیئت داوران بخش اصلی به ریاست ژانگ ییمو، فیلمساز چینی بالاترین جایزه جشنواره را به فیلم "هوس، احتیاط" اعطا کردند که تولید مشترک تایوان، چین و آمریکاست. جایزه ویژه هیئت داوران نیز به طور مشترک به دو فیلم "راز دانه" ساخته عبدالطیف کشیش، فیلمساز فرانسوی تونسی الاصل و فیلم آمریکایی "من اینجا نیستم" تاد هینر تعلق گرفت.





براد پیت در نمایی از "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو"

برایان دی پالما برای فیلم "آماده شده" با مضمون جنگ عراق، جایزه شیر نقره ای بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. براد پیت برای بازی در فیلم "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد و کیت بلانشت نیز برای فیلم "من اینجا نیستم" جایزه بهترین بازیگر زن را به خانه برد.پل لاورتی، فیلمنامه نویس "این یک دنیای آزاد است" به کارگردانی کن لوچ جایزه بهترین فیلم نامه را گرفت و رودریگو پری تو برای فیلم "هوس، احتیاط" جایزه بهترین فیلمبرداری را ازآن خود کرد. جایزه مارچلو ماسترویانی بهترین بازیگر جوان را هم حافظیه حرزی، بازیگر فرانسوی فیلم "راز دانه" به خود اختصاص داد. هیئت داوران در عین حال جایزه شیر طلایی ویژه خود را بخاطر مجموعه آثار نیکیتا میخالکف، به این فیلمساز روسی اعطا کرد.در مراسم امشب، برناردو برتولوچی، فیلمساز نامدار ایتالیایی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد برگزاری جشنواره فیلم ونیز، جایزه ای افتخاری دریافت کرد که این جایزه را عباس کیارستمی و جاناتان دمی، دو فیلمساز سرشناس سینما به او اعطا کردند. استفانیا ساندرلی، بازیگر معروف سینمای ایتالیا به همراه دیوید کراف، رئیس بی ینال و مارکو مولر رئیس جشنواره جوایز در مراسم اعطاء جوایز حضور داشتند، ضمن اینکه اجرای مراسم امشب به عهده ماسیمو سباستیانی بود.عصر امروز از ساعت سه به وقت محلی مراسم اعطاء جوایز بخش های جنبی جشنواره ونیز در "سالا پرلا" برگزار شد و فیلم "راز دانه" ساخته عبدالطیف کشیش، جایزه فیپرشی بهترین فیلم را از آن خود کرد. فیلم مستند "مردی از دشت ها" درباره جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز جایزه فیپرشی هفته منتقدان بین المللی و بهترین فیلم بخش "افق ها" را به خود اختصاص داد.شصت و چهارمین جشنواره فیلم ونیز تا ساعاتی دیگر با نمایش تریلر "برادران خونی" ساخته الکسی تان در بخش خارج از مسابقه و نسخه ترمیم شده فیلم "عصر زمین" ساخته گلوبر روشا در بخش رویدادهای ویژه بخش خارج از مسابقه به پایان می رسد.جشنواره امسال از 29 اوت (هفتم شهریور) با نمایش فیلم "تاوان" به کارگردانی جو رایت آغاز شد، و هر چند شصت و چهارمین دوره این جشنواره بود، اما هفتاد و پنجمین سالگرد تولد خود را جشن گرفت. جنگ جهانی دوم و مشکلات مالی در برخی سال‌ها باعث شد این جشنواره معتبر اروپایی چند دوره برگزار نشود.