ظرفیت اعزام زائران از زنجان به حج تمتع کاهش یافته است

ابراهیم احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ۴۹۵ زائر از استان زنجان در قالب ۴ کاروان به سرزمین وحی مشرف می‌شوند، گفت: در اولین روز ثبت نام زائران حج تمتع، ۷۰ درصد ظرفیت کاروان‌های زنجان تکمیل شد و در این میان ۴۴۳ نفر از ثبت نامی های سال ۹۹ در حال حاضر بالای ۶۵ سال هستند و نمی‌توانند امسال به حج مشرف شوند.

وی با بیان اینکه ۱۸ نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی جهت خدمتگزاری زائران را همراهی خواهند کرد، اظهار داشت: قیمت کاروان‌ها از ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بر اساس درجه‌ها متغیر است.

مدیر حج و زیارت استان زنجان گفت: با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط عربستان و عدم اعزام زائران بالای ۶۵ سال، برخی از افراد ثبت نام کننده در سال ۹۹ از اعزام باز خواهند ماند.

احدی تاکید کرد: ظرفیت اعزام زائران از استان زنجان به حج تمتع به علت برخی از محدودیت‌ها کاهش یافته است.

وی گفت: تمام تمهیدات لازم برای اعزام زائران با برنامه ریزی و مدیریت خوب جلو خواهد رفت.