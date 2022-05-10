واکسیناسیون کرونای ۳۹ درصد افراد ۹ تا ۱۲ سال کرمانشاه

سارا شاه‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در استان کرمانشاه تاکنون ۹۴.۴ درصد افراد بالای ۱۲ سال در استان نوبت نخست و ۸۵.۱ درصد افراد نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: همچنین ۴۵.۵ درصد افراد بالای ۱۸ سال برای دریافت نوبت سوم واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه کرده‌اند.

معاون فنی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به حضوری شدن مدارس، تصریح کرد: واکسیناسیون کرونا کودکان و دانش آموزان کرمانشاهی همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شده و تاکنون ۱۹.۸ درصد گروه سنی پنج تا ۹ سال و ۳۹.۳ درصد افراد ۹ تا ۱۲ سال در برابر کرونا واکسینه شده‌اند.

شاه آبادی بیان کرد: افرادی که چهار الی ۶ ماه از زمان تزریق نوبت سوم واکسن کرونا آنها گذشته می‌توانند برای دریافت نوبت چهارم اقدام کنند و این مهم برای کادر بهداشتی و درمان، افراد بالای ۸۰ سال و بیماران خاص و دارای نقص سیستم ایمنی بدن آغاز شده است.

وی تاکید کرد: در مجموع ۸۰.۴ درصد افراد در استان کرمانشاه نوبت اول و ۷۱.۳ درصد افراد واکسن کرونا را دریافت کردند.