اطلاعاتی از آثار تاریخی ایران در خارج از کشور موجود نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشائی شامگاه گذشته در حاشیه مراسم افتتاح شرکت توسعه گردشگری استان فارس افزود: یکی از این آثار سر سرباز هخامنشی بود که از طریق یک سایت حراجی متوجه خرید و فروش آن در لندن شدیم که در پی آن از طریق دفتر حقوقی ریاست جمهوری تقاضا کردیم که این شی تاریخی ایرانی از گردونه حراج خارج شود و بر اساس قوانین نیز برای بیرون گذاشتن این سر سرباز هخامنشی حدود 80 هزار پوند نیز پرداخت کردیم.

وی مشکلات حقوقی کشورها را یکی از عمده ترین موانع عدم موفقیت در بازگرداندن این اشیاع تاریخی به کشور عنوان و خاطرنشان کرد: در این بخش به دادگاه لندن اقامه دعوی کردیم و در پی آن به شکایت ما رسیدگی شد اما در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که این شی بیش از 30 سال در اختیار زنی فرانسوی در کشور فرانسه بوده است و بر اساس قوانین فرانسه هر کسی که بیش از 30 سال شیعی را نزد خود نگه داشته و برای آن مالکی پیدا نشود مالک کنونی آن صاحب شی است که بدین ترتیب ما در دادگاه نتوانستیم سر سرباز هخامنشی را پس بگیریم.

مشائی ادامه داد: یکی دیگر از اشیاعی که هم اکنون در خارج از کشور وجود دارد الواح هخامنشی است که توسط دادگاه فدرال آمریکا توقیف شده است.

این مسئول یادآور شد: در حادثه ای که در اسرائیل در گذشته رخ داد و در پی آن تنی چند از اسرائیلیان کشته شدند، خانواده های قربانیان این حادثه ایران را مسبب این رخداد دانسته و از دادگاه لاحه آمریکا تقاضا کردند که برای دریافت غرامت، الواح گلی را که به امانت نزد آمریکا برای تحقیقات وجود داشت را توقیف کنند که این امر صورت گرفت اما دادگاه شیکاگو در پی اعتراض ما به این امر رسیدگی کرد و با این ادعا که این اشیاع تاریخی به امانت نزد کشور بوده و نمی توان آن را توقیف کرد از شکایت ما دفاع کرد و این پرونده همچنان در حال بررسی است.

معاون رئیس جمهور بیان داشت: بدین تریب ما در برخی از کشور ها با اقامه دعوی، موفق به بازگرداندن اشیاع تاریخی خود شدیم اما در برخی از موارد نیز نتوانستیم به حق خود برسیم.

مشائی عنوان کرد: برخی عقیده داردند که باید این اشیاع تاریخی خود را از این حراجی ها خریداری کنیم اما به دلیل این که با این کار بازار قاچاق رونق می یابد از انجام این امر خودداری کرده ایم ضمن این که برخی از این اشیاع تا 800 هزار پوند نیز خرید و فروش می شود و برای ما امکان پرداخت این مبالغ وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت عبور خط راه آهن شیراز - اصفهان از نزدیکی نقش رستم و تخت جمشید و خطرات احتمالی برای این آثار گفت: سیاست دولت و میراث فرهنگی بر نگهداری از این آثار است و طی سفر و بازدید که از این منطقه صورت گرفت به دستورات میراث فرهنگی و مسئولان راه آهن توجه کردیم اما به نتیجه ای نرسیدیم به همین دلیل مقرر شد جلسه ای با این مسئولان در تهران برگزار شود.