روی هیچ کشتی گیری نظر نداشتیم/ کشتی گیری می خواهیم که آبروی ملی را به هیچ چیز نفروشد

منصور برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بعد ازانجام رقابتهای انتخابی درون اردویی صحبتهایی درخصوص نظر داشتن کادر فنی روی برخی از اردونشینان مطرح شد که لازم می دانم درپاسخ به آن موارد اعلام کنم نفس برگزاری رقابتهای انتخابی خود بهترین جواب برای پوشالی بودن این مباحث است چراکه اگر کادر فنی روی کشتی گیری نظر داشت چه نیازی بود دیدار انتخابی برگزار کند. اگر روی کشتی گیری نظر بود با توجه به اختیارات کادر فنی حتما انتخاب می شد چراکه پاسخگویی و جواب دهی در خصوص عملکرد آنان در جهانی نیز با ما خواهد بود.

وی ادامه داد: محمدی،بذری، یزدانی و معصومی در دیدارهای انتخابی مرحله آخر با شکست دادن تمامی حریفان شایستگی خود را به اثبات رساندند اما عملکرد کشتی گیران 55 ، 66 و 96 کیلوگرم کار را به اما و اگر کشاند.

برزگر ادامه داد: تمام سعی خود را بکار بستیم تا با بررسی شرایط درون اردویی و عملکرد آنها در لهستان تکلیف هر 3 وزن را بدون انتخابی مشخص کنیم اما شرایط برابر آنها در تمامی فیلترها کادر فنی را بر آن داشت تا با برگزاری یک مسابقه حق را به حق دار بسپارد.

برزگر در خصوص دیدارهای انتخابی تصریح کرد: 2 کشتی گیر 55 کیلوگرم یعنی داداشی و خالپور بدون کم کردن وزن و در شرایط برابر وزنی به مصاف هم رفتند که داداشی با پیاده کردن کشتی حساب شده توانست پیراهن تیم ملی را بدست آورد.

وی درادامه تصریح کرد: در 96 کیلوگرم نیز ابراهیمی و گنجی حدود 98 کیلوگرم وزن داشتند که دیدار این وزن نیز با ارفاق 2 کیلوگرم برگزار شد تا در آستانه رقابتهای جهانی مشکل خاصی برای آنها پیش نیاید و دیدید که ابراهیمی با استفاده از هوش و ذکاوت خود توانست صاحب دوبنده تیم ملی شود.

مربی با تجربه کشورمان درخصوص غیبت محمد نژاد گفت: باورکنید که محمد نژاد قصد کشتی گرفتن نداشت و مطرح کردن بحث آسیب دیدگی نیز نظر و طرح مربیان وی بود که مشاوره بدی به او داده بودند. کادر فنی به محمد نژاد و توانایی های او ایمان داشت و قطعا اگر وارد میدان می شد حتی در شرایط مساوی نیز او را انتخاب می کرد.

وی درادامه تصریح کرد: برای من و اعضای کادر فنی کشتی گیری مورد اعتماد و اطمینان است که اولا آبروی ملی و بعد آبروی ملت و خود را در نظر بگیرد. قطعا اگر کشتی گیری این مسایل را درنظر بگیرد دربا داشتن قابلیتهای فردی به نتیجه خواهد رسید. خوشبختانه تاکنون کشور ایران درکنارکشورهای آمریکا و ژاپن تنها کشورهایی هستند که به هیچ عنوان اهل زد و بند نبوده اند و برای اعتبار و آبروی خود جنگیده اند. امسال نیز تمامی بچه های ما برای حفظ اعتبار کشتی ایران و شاد کردن دل مردم به میدان خواهند رفت و مطمئن باشید که با دستی پر به کشور باز می گردند.

وی درپایان گفت: هدف اصلی ما از حضور در رقابتهای جهانی باکو در درجه اول کسب 7 سهمیه المپیک و بعد مدال و عنوانی شایسته است که با توجه به حساسیت و سنگینی رقابتها کاری ساده نخواهد بود. در فرصت باقیمانده تا اعزام بالا بردن شرایط روحی ملی پوشان جزو مهمترین برنامه ها است که مطبوعات و رسانه ها در این زمینه نقش مهمی را می توانند داتشه باشند.