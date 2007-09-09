مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

الهام : دولت بنزین عیدی نمی دهد

البرادعی : بر طبل جنگ نکوبید

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به کمبود گوشت گرم: ناچاریم گوشت یخ زده استفاده کنیم



آرمان :

نگاهی به بزرگترین طرح دولت درزمینه اجرای اصل 44 ، ابهام در روند واگذاری سهام عدالت

هاشمی رفسنجانی : " سلفی ها" کارهای خود را به نام اسلام تمام می کنند

روند صعودی نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در ایران



اعتماد:

جنگ لفظی البرادعی و آمریکا

واکنش الهام به اتهام انحراف دولت از برنامه توسعه



اعتماد ملی :

هشدار البرادعی درباره حمله احتمالی آمریکا به ایران ، هیچ مدرک جرمی علیه تهران نداریم

سخنگوی شورای نگهبان : نگران رد صلاحیت ها نباشید

قیمت نفت در نزدیکی 77 دلار ایستاد، بازار نفت آماده رکورد شکنی



ایران :

3 تصمیم مهم برای فعال شدن بازار مسکن، خانه دار شدن با لیزینگ مسکن

البرادعی : فضول ها مخالف توافق ایران و آژانس هستند

در بازدید 3 ساعته از موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران ، متکی : دفاع پیشگیرانه روح سیاست خارجی دولت نهم است



ابرار:

هاشمی رفسنجانی : در مسائل فرهنگی کشور چند صدایی و تناقض وجود دارد

البرادعی : مدرک جرمی علیه تهران نداریم

عضو هیئت رئیسه مجلس : برخی مسئولین اعتقادی به خصوصی سازی ندارند



ابتکار:

جدال داغ البرادعی و کاخ سفید ، مدیر کل آژانس : هیچ مدرکی علیه تهران نداریم اما عده ای بر طبل جنگ می کوبند

ظهور بن لادن پس از سه سال ، بن لادن: آمریکایی ها باید به اسلام روی آورند

آیت الله مکارم : حلقه اتصال جناح های سیاسی باشید ، دو در خواست مراجع از هاشمی



اسرار:

آیت الله هاشمی رفسنجانی در گردهمایی مبلغان ماه مبارک رمضان : ملت ایران دنباله رو روحانیت است

دادستان کل کشور : امنیت در شرق کشور به صورت صد درصد حاکم است

دانش جعفری: احتمال واگذاری بانک صادرات به شرکت های استانی سهام عدالت



تهران امروز:

در آستانه نشست شورای حکام بالا گرفت، مناقشه آمریکا و البرادعی

الیاس نادران : قاچاق کالا در ایران سازمان یافته است

به ازای 500 هزار دلار صادرات غیر نفتی ، صادر کنندگان تبعه خارجی استخدام می کنند



جام جم:

البرادعی : آمریکا به دنبال تضعیف من و آژانس است

این بار سهمیه بنزین برای سفرهای زمستانی

دستور رئیس جمهور برای توقف طرح یکسان سازی کدهای بین شهری



جوان:

همه بازنشستگان و کارمندان دولت امسال سهام عدالت می گیرند

مدیر کل آژانس از توافق با ایران دفاع کرد، مشاجره لفظی البرادعی با آمریکا

تا اطلاع ثانوی ،سفر به عتبات عالیات به دلیل شیوع وبا متوقف شد



جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی در گردهمایی بزرگ مبلغان دینی در مدرسه فیضیه قم: ولایت فقیه دستاورد امام است باید از آن دفاع کنیم

واکنش شدید مدیر کل آژانس به مخالفان توافق با ایران ، البرادعی : فضول ها نمی گذارند آژانس کارش را انجام دهد

سخنگوی شورای نگهبان : قولی برای برگزاری رایانه ای انتخابات مجلس هشتم نمی دهیم



خراسان:

جدال لفظی آمریکا و آژانس درآستانه نشست شورای حکام

رئیس جمهور قانون عضویت ایران در سزامی را ابلاغ کرد

الهام : سهمیه بندی بنزین جدی است، مردم برنامه ریزی شده مصرف کنند



حیات نو:

نخستین واکنش دولت به آمار بانک مرکزی : دولت تورم را پایین آورده است

رهبر القاعده معلم اخلاق شد: ظهور بن لادن در سالگرد 11 سپتامبر

توصیه علمای قم به هاشمی رفسنجانی ، حلقه اتصال جناح های کشور باشید



خبر:

جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی : نظام بانکی کشور توان پاسخگویی به جهش اقتصادی را ندارد

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: مبارزه با قاچاق کالا جدی است ؛ فعالان اقتصادی نگران نباشند

اختصاص 200 میلیارد ریال اعتبار جدید به مترو تهران



دنیای اقتصاد:

قیمت هر اونس طلا از مرز 700 دلار عبور کرد، صعود طلا همزمان با سقوط دلار

اوضاع تجارت خارجی در پنج ماه اول 86



سرمایه:

برای افراد خاص و از هفته گذشته تخصیص یافت، عرضه روزانه یک میلیون لیتر بنزین کوپنی

سخنگوی دولت: مصرف کنندگان بنزین تصور نکنند از این بام به آن بام فرجی است

وزارت کار اعلام کرد: نیاز به یک میلیون و 200 هزار شغل جدید سالانه برای حفظ بیکاری 75/13 درصدی



سیاست روز:

درواکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه اعلام شد، آمادگی کشورهای اسلامی برای دفاع از دمشق

مدیر کل آژانس انرژی اتمی با هشدار به جنگ طلبی های کاخ سفید تاکید کرد: هیچ مدرک جرمی علیه تهران نداریم

شرکت های زیان ده دولتی و سیاست های اصل 44



صدای عدالت:

سخنگوی دولت : تورم کاهش یافته است

اکبر اعلمی : اجرای ناقص سهمیه بندی طرح را با شکست مواجه کرده است

وزیر کشور : انتخابات مجلس هشتم قطعا رایانه ای است



عصر اقتصاد:

توسط شورای نگهبان تایید شد؛ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

وزیر کار و امور اجتماعی: سهم کارفرما از بیمه کارگران به حداقل می رسد

صادرات سایپا 6 برابر شد



قیام:

سخنگوی شورای نگهبان : نگرانی درباره رد صلاحیت ها بی مورد است

دیدار آیات عظام با رئیس مجلس خبرگان ، آیت الله مکارم شیرازی : حلقه اتصال دو جناح باشید

پیشنهادهای بن لادن برای پایان دادن به جنگ عراق



قدس:

رهبر معظم انقلاب : خبرگان عرصه اتحاد کلمه است

آیت الله هاشمی رفسنجانی : آمریکا یی ها ناتو را هم بد نام کردند

وزیر خارجه پاکستان : اشرار را به ایران تحویل می دهیم



کاروکارگر:

دیدار رئیس مجلس خبرگان رهبری با آیات عظام در قم ، مکارم شیرازی : هاشمی رفسنجانی می تواند حلقه اتصال جناح های سیاسی باشد

کدخدایی: قول نمی دهیم انتخابات مجلس رایانه ای برگزار شود

روز دوشنبه در شورای حکام قرائت می شود، بیانیه " نم " در حمایت از برنامه هسته ای ایران



کیهان:

ناخشنودی مدیر کل آژانس انرژی اتمی از کارشکنی های آمریکا ، البرادعی : تهدید نکنید تا همکاری ایران ادامه یابد

بازنشستگی پیش از موعد کارمندان به تایید شورای نگهبان رسید

43 میلیون تومان بهای یک خط تلفن همراه



همبستگی:

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پشت صحنه منوریل تهران

اختلاف البرادعی با آمریکا بر سر مساله هسته ای ایران

سخنگوی دولت در پاسخ به همبستگی : بحث مجلس خبرگان ربطی به دولت ندارد



همشهری:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد: احتمال اختصاص دومین سهمیه بنزین سفر

مرکز پژوهش های مجلس : چارچوب پیشنهادی بودجه 87 جایگاه مجلس را تضعیف می کند

آغاز به کار نخستین خط اتوبوس های تندرو



هدف واقتصاد:

سخنگوی دولت: تورم در دولت نهم کاهش یافت

عضو فراکسیون اصولگرایان : دو سوم نمایندگان فعلی به مجلس هشتم راه نمی یابند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس : اگر دیوار تعرفه را هر سال بالا ببریم ، تنها به قاچاق دامن زده ایم