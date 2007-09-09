صدر: جبهه متحد در پی استفاده از ظرفیت همه اصولگرایان است / پایان تشکیل ستادهای استانی تا آخر شهریور

دکتر شهاب الدین صدر، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اکثریت جامعه امروز اصولگرا هستند و لذا با وجود چنین شرایطی، ما باید در جبهه متحد برای پوشش حداکثری اصولگرایان در کشور ، همه گروه های موجود اصولگرا را نمایندگی کنیم.

دبیر شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان افزود: در این بین با برخی احزاب و گروه های اصولگرایی که بیرون از جبهه قرار گرفته و برای پیوستن به این جبهه گسترده ابراز تمایل کرده بودند، ارتباط و تعامل بسیار خوبی برقرار کردیم و ازنقطه نظرات آنها نیز در بهبود روند تعامل نیزبهره گرفته ایم، چراکه هدف ما قرار دادن تمامی گروه های اصولگرا زیر چتر جامع اصولگرایی است.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان در خصوص استفاده جبهه متحد اصولگرایان ازشخصیت های اصولگرا از جمله قالیباف و رضایی در تصمیم گیری های خود نیز گفت: بر خلاف آنچه برخی رسانه ها منتشر کرده بودند، ارتباط خوبی با قالیباف و همچنین رضایی داریم و تمام تلاش ما نیز تاکنون استفاده از ظرفیت چنین افرادی در جبهه متحد اصولگرا بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر فضای جبهه متحد اصولگرایان کاملا تفاهم آمیز است و ما نیز در برنامه ریزی ها و حتی در برررسی مصادیق انتخاباتی از نظرات قالیباف و رضایی و سایر گروه های اصولگرا استفاده خواهیم کرد.

تمامی گروه های اصولگرا به جبهه متحد لیست می دهند

صدردر ادامه با اشاره به تفاهم موجود در جبهه متحد اصولگرا با گروه هایی همچون اصولگرایان تحول خواه و رایحه خوش خدمت، خاطرنشان کرد: تمامی گروه های اصولگرا لیست های خود را به جبهه متحد ارائه خواهند کرد، اما اگر برخی گروه ها تاکنون لیستی به ما ارائه نکرده اند به دلیل این است که اولا بررسی مصادیق هنوز در جبهه متحد اصولگرایان آغاز نشده و در ثانی برخی گروه ها نیز در حال تجزیه و تحلیل لیست خود و بررسی شرایط برای معرفی بهترین افراد هستند.

بررسی مصادیق نزدیک به انتخابات

وی در ادامه بررسی مصادیق انتخاباتی در زمان فعلی با توجه به فرصت باقی مانده تا ثبت نام نامزدها را مناسب ندانست و اظهار داشت: کار بررسی مصادیق در جبهه متحد اصولگرایان چند ماه آینده یعنی نزدیک زمان ثبت نام از کاندیداها انجام خواهد شد.

صدر، انتخاب سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان را منوط به تصمیم تمامی اعضای جبهه متحد در این خصوص دانست و افزود: کار سخنگویی در حال حاضر از سوی اعضای کمیته اطلاع رسانی انجام می شود.

کمیته سه نفره در سفرهای استانی اصولگرایان

وی با اعلام اینکه کار شکل گیری جبهه های متحد اصولگرایان در سراسر کشور تا پایان شهریوربه اتمام خواهد رسید، تصریح کرد: با پایان تشکیل این جبهه ها ، کمیته های سه نفره ای از تهران برای هماهنگی و تبیین بیشتر مسائل به تمامی استانهای کشور اعزام می شوند.

به گفته دبیر شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، جبهه های متحد کشور نمایندگان حقوقی جریانات اصولگرا هستند که مورد حمایت تمامی این گروه های سیاسی این جریان هستند.