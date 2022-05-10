اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی در کرمانشاه تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به مناسبت سالروز بزرگداشت مقام معلم از اساتید و پیشکسوتان علم اطلاعات و دانش شناسی در کرمانشاه تجلیل و قدردانی شد.

در این مراسم از اساتید کتابداری و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها دکتر محمود مرادی عضو انجمن کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، استاد، حسن منتصب مجابی، بنیانگذار رشته کتابدار در استان کرمانشاه؛ فیض الله فروغی، دکتر امین زارع رئیس دانشگاه علوم اجتماعی، دکتر حمید احمدی، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی، دکتر فرامرز سهیلی، دکتر غلامرضا حیدری، دکتر امیدعلی چهری، دکتر سلیمان شفیعی، دکتر ویدا صیفوری تقدیر شد.

معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در این مراسم اظهار کرد: بسیار خرسندم که امروز در محضر اساتید بزرگ علم اطلاعات و دانش شناسی استان کرمانشاه هستم.

وی با تبریک به اساتید کتابداری به مناسبت گرامیداشت مقام و جایگاه معلم، بیان کرد: جایگاه افرادی که در راه انتقال علم تلاش می‌کنند از بالاترین جایگاه‌ها در اجتماع است و باید قدردان چنین افرادی باشیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: اساتید کتابداری بازوهای توانمند کتاب و کتابخوانی در استان کرمانشاه هستند چرا که خدمتگزارانی را در این رشته آموزش می‌دهند تا در کتابخانه‌های عمومی در شغل کتابداری منابع ارزشمند و کتاب‌های مفید را به مردم معرفی کنند و این کتابداران بهترین و امین ترین مشاوران در کتابخانه‌ها خواهند بود.