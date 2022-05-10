ایجاد فرصت کسب و کار خانگی برای زنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور بانوان رشت با اشاره به اینکه بانوان با پرورش و تربیت نسل آینده در واقع پیامآور وضعیت آینده کشور هستند، اظهار کرد: کارگروه امور بانوان باید در شناسایی و ارائه راهکار موضوعات و مشکلات حوزه زنان نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.
فرماندار رشت در ادامه به اهمیت خانواده به عنوان نخستین، قدیمی ترین و مهمترین واحد اجتماعی بشری که شکل دهنده رفتار و هنجارهای فردی و اجتماعی است اشاره کرد و افزود: با وجود زنان به عنوان عامل ایجاد استحکام و آرامش، خانواده میتواند به کانون اصلاح جامعه تبدیل شود.
امام پناهی با تاکید بر اینکه پس از پیروزی انقلاب شاهد حضور بانوان در عرصههای گوناگون خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستیم، گفت: دقت در آموزههای دینی درباره حفظ منزلت زنان در خانواده و اجتماع، تصور غلط از زن به عنوان جنس دوم را به حاشیه رانده است.
فرماندار رشت با اشاره به نقش اصلی و محوری زنان در اصلاح و ساختن جامعه فعلی و آینده، تصریح کرد: ورود بانوان در عرصههای گوناگون نباید نقش مادری را تحتالشعاع قرار دهد.
وی ادامه داد: امروز ساختار نظام اجتماعی بدون حضور بانوان قابل تصور نیست و ایفای نقش مادری تضادی با فعالیت در دیگر عرصهها ندارد.
امام پناهی با تاکید بر اینکه امروز بخش عمدهای از تبلیغات و سرمایهگذاری مغرضانه دشمنان متوجه تخریب نقش محوری مادران است، تأکید کرد: دشمن به دنبال این است تا با کاستن از ارزشهای اخلاقی خانواده و قطع زنجیره تربیت نسل متعهد کنترل جامعه را در اختیار گیرند.
وی اضافه کرد: زنان امروز جامعه ما با نقش برجسته خود در ساماندهی روابط خانوادگی و آماده سازی فرزندان برای برعهده گرفتن مأموریتهای اجتماعی خود در چارچوب آرمانهای انقلاب و آموزههای اخلاقی و تربیتی اسلام، نسلی شکست ناپذیر را تربیت خواهند کرد.
امام پناهی با تاکید بر رویکرد دولت برای استفاده از ظرفیت بانوان برای اصلاح امور و حرکت در جاده پیشرفت کشور، اظهار کرد: دولت نسبت به تأمین اعتبارات حمایت از مشاغل خانگی جدیت دارد و مدیران بانکهای عامل و سایر دستگاههای مرتبط باید در راستای اهداف دولت با رفع موانع و کاستن از بروکراسی دست و پاگیر اداری نسبت به رونق کسب و کارهای خانگی تلاش کنند.
وی ادامه داد: امروز درآمدزایی از راه اشتغال خانگی و هدف گذاری برای عرضه کالاهایی مانند محصولات دامی، کشاورزی و صنایع دستی به گردشگران نیاز اساسی در رونق کسب و کارهای خانگی است.
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