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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۵۰

فرماندار رشت مطرح کرد؛

ایجاد فرصت کسب و کار خانگی برای زنان

ایجاد فرصت کسب و کار خانگی برای زنان

رشت- فرماندار رشت با تأکید بر لزوم ایجاد فرصت کسب و کار خانگی برای زنان، گفت: رویکرد دولت استفاده از ظرفیت زنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور بانوان رشت با اشاره به اینکه بانوان با پرورش و تربیت نسل آینده در واقع پیام‌آور وضعیت آینده کشور هستند، اظهار کرد: کارگروه امور بانوان باید در شناسایی و ارائه راهکار موضوعات و مشکلات حوزه زنان نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.

فرماندار رشت در ادامه به اهمیت خانواده به عنوان نخستین، قدیمی ترین و مهم‌ترین واحد اجتماعی بشری که شکل دهنده رفتار و هنجارهای فردی و اجتماعی است اشاره کرد و افزود: با وجود زنان به عنوان عامل ایجاد استحکام و آرامش، خانواده می‌تواند به کانون اصلاح جامعه تبدیل شود.

امام پناهی با تاکید بر اینکه پس از پیروزی انقلاب شاهد حضور بانوان در عرصه‌های گوناگون خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستیم، گفت: دقت در آموزه‌های دینی درباره حفظ منزلت زنان در خانواده و اجتماع، تصور غلط از زن به عنوان جنس دوم را به حاشیه رانده است.

فرماندار رشت با اشاره به نقش اصلی و محوری زنان در اصلاح و ساختن جامعه فعلی و آینده، تصریح کرد: ورود بانوان در عرصه‌های گوناگون نباید نقش مادری را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی ادامه داد: امروز ساختار نظام اجتماعی بدون حضور بانوان قابل تصور نیست و ایفای نقش مادری تضادی با فعالیت در دیگر عرصه‌ها ندارد.

امام پناهی با تاکید بر اینکه امروز بخش عمده‌ای از تبلیغات و سرمایه‌گذاری مغرضانه دشمنان متوجه تخریب نقش محوری مادران است، تأکید کرد: دشمن به دنبال این است تا با کاستن از ارزش‌های اخلاقی خانواده و قطع زنجیره تربیت نسل متعهد کنترل جامعه را در اختیار گیرند.

وی اضافه کرد: زنان امروز جامعه ما با نقش برجسته خود در ساماندهی روابط خانوادگی و آماده سازی فرزندان برای برعهده گرفتن مأموریت‌های اجتماعی خود در چارچوب آرمان‌های انقلاب و آموزه‌های اخلاقی و تربیتی اسلام، نسلی شکست ناپذیر را تربیت خواهند کرد.

امام پناهی با تاکید بر رویکرد دولت برای استفاده از ظرفیت بانوان برای اصلاح امور و حرکت در جاده پیشرفت کشور، اظهار کرد: دولت نسبت به تأمین اعتبارات حمایت از مشاغل خانگی جدیت دارد و مدیران بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در راستای اهداف دولت با رفع موانع و کاستن از بروکراسی دست و پاگیر اداری نسبت به رونق کسب و کارهای خانگی تلاش کنند.

وی ادامه داد: امروز درآمدزایی از راه اشتغال خانگی و هدف گذاری برای عرضه کالاهایی مانند محصولات دامی، کشاورزی و صنایع دستی به گردشگران نیاز اساسی در رونق کسب و کارهای خانگی است.

کد مطلب 5486285

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