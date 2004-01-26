طرح سه فوريتي برداشت ناصحيح از بيانات مقام معظم رهبري است

وي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهرافزود: ضرورتي ندارد ما بيانات رهبري را با تغييرات و دستكاري و با برداشت ناصحيح از آن به صورت قانون به تصويب برسانيم و شوراي نگهبان را در برابر افكار عمومي قرار دهيم.

قرباني خاطرنشان كرد: تصويب طرح سه فوريتي خلاف قانون اساسي است زيرا نمي توانيم اختيارات نظارتي شوراي نگهبان را محدود كنيم، ضمن اينكه نمايندگي مجلس امري نيست كه با گواهي 10 نفرشرايطش احراز شود.

وي با اشاره به اينكه در كشور ما افراد به راحتي اين گونه ليست ها را امضا مي كنند، اظهار داشت: حتي در بين نمايندگان مجلس نيز اين گونه امضاها فراوان ديده مي شود. دوهفته پيش طرح نظام وظيفه كه يك فوريت داشت با 150 امضا نمايندگان تقاضاي فوريت آن را كردند اما وقتي به راي گذاشته شد، 15 نفر نيز براي تاييد آن امضاها بلند نشد.

وي افزود: ازيك طرف اعلام مي كنند 700 نفر ازمعاونين وزرا اعلام استعفا كرده اند، ازطرفي تكذيب مي شود كه چنين امضايي صحت نداشته است يا امضايي كه گرفته شده درباره چيز ديگري بوده است.

نماينده قائنات به تاكيد براينكه به مصلحت نيست به اين شيوه براي تصدي نمايندگي مجلس امضا گرفته شود، گفت: دوستان ما در مجلس بايدجايگاه قانوني شوراي نگهبان را به رسميت بشناسند و بدانند قانون اساسي اين جايگاه را قرارداده ونمي توان آن را دور زد.

وي تاكيد كرد: مصلحت كشور به اجراي قانون است و قانون نيز بر اساس وظايفي كه به مجري قانون داده شده اجرا مي شود نه به تشخيص ديگران.