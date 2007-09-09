آشکارترین زیان واژگان بیگانه از بین بردن بافت آهنگین زبان فارسی است

یکی از آماج‌‌های سره‌ گویی و سره ‌نویسی این است که از زیان‌هایی که واژگان بیگانه به ساختار آوایی و گوش نواز زبان پارسی و همچنین رسایی، پختگی و استواری آن می‌زنند جلوگیری کنیم. این ‌که زبان پارسی نمی‌ باید وام‌ واژه‌ها را در خود راه دهد دیدگاهی دانش ‌وارانه و بر پایه پروهان‌های زبان شناختی است.

زبان پارسی بسیار پیشرفته است. زبانی بوده است بسیار پویا. از دید پیشینه ‌شناسی زبان، پیشرفته‌ ترین زبان کنونی است. این از آنجاست که زبان آیینه فرهنگ است. فرهنگی که پویاست، زبانی هم‌سنگ و همساز با خویش را پدید می ‌آورد. فرهنگ ایرانی چون فرهنگی پویا و پیشتاز بوده است زبان پارسی هماهنگ با آن بسیار دگرگون شده و پیشرفت کرده است.

زبان پارسی امروز ساختاری دارد که با بسیاری از دیگر زبان های جهان هم روزگار نیست. به سخن دیگر، آن زبانها از دید کاربردهای سرشتین و بنیادین در روزگاران و در ساختارهایی مانده ‌اند که دیری است زبان پارسی از آنها گذشته است. دیگر زبانهای جهان با پارسی دری یا همان پارسی نو، هم روزگار نیستند. برای نمونه با پارسی میانه سنجیدنی‌اند، حتی با پارسی‌باستان. اگر زبان پارسی که بسیار پیشرفته است، از این زبان‌ها که در سنجش با آن هنوز کهن مانده‌اند واژه بستاند بر خود زیان زده است. این واژ‌ه‌ها با ساختارها، هنجارها و رفتارهای زبان پارسی سازگار نیستند. از این روی آن را گزند می‌رسانند و بر‌می‌آشوبند. بدان می‌ماند که شما پاره ‌ای از پلاس یا بوریای ستبر درشت را بر پرنیانی نغز و رخشان بپیوندید و بدوزید. پیداست که این دو با یکدیگر سخت ناسازند.

نخستین و آشکارترین زیان و گزندی که زبانهای بیگانه به زبان پارسی می‌زنند آن است که بافتار آهنگین و خنیایی و هموار و گوش‌نواز آوایی را در این زبان از میان می‌برند. واژ‌ه‌های ایرانی هنگامی که از روزگاران باستانی میانه به روزگار نو رسیده‌اند، واژه‌های پارسی شده‌اند(پارسی دری)، از دید ساختار آوایی،‌ سوده و ساده و نرم و هموار گردیده‌اند. برای نمونه یک واژه درشت ‌ناک گران اوستایی مانند خورنه [Xoarnah] در پارسی شده است فر [far]. از دید ساختار آوایی به فرجام خود رسیده است؛‌ یعنی واژ‌ه‌ای مانند «فر» بیش از این سوده و کوتاه نمی‌تواند بشود. اما واژه‌هایی که ما از زبانهای دیگر می‌ستانیم می‌توانند واژ‌ه‌های درشت و گران و ناهموار باشند که آن ساختار دلاویز آوایی را از میان می‌برد.

ولی خواست سره‌ نویسان بازگشت به زبان زمان روزگار فردوسی نیست؛ اگر نوشته‌ها و سروده‌های پارسی گرایانه امروز به زبان فردوسی می‌ماند از آن روی نیست که آن نویسنده یا سراینده، آن زبان را به کار می‌گیرد یا می‌خواهد به شیوه فردوسی بسراید. از آنجاست که زبان پارسی بدان سان که استاد توس یا سعدی به کار گرفته است - از دیدی دیگر- نزدیک‌ ترین زبان به زبان سرشتین پارسی است هنگامی که ما می‌کوشیم به این زبان برسیم خواه ‌ناخواه آنچه به دست می‌آوریم، نزدیک فردوسی خواهد بود.