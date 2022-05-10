عاملان تیراندازی به شهروندان زابلی در کمتر از ۲ ساعت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: عصر روز گذشته در پی گزارش یک مورد تیراندازی در یکی از خیابان‌های شهرستان زابل بلافاصله مأموران انتظامی آن شهرستان در صحنه حاضر شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: با حضور مأموران در صحنه و طی تحقیقات میدانی صورت گرفته مشخص شد سرنشینان ناشناس یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با سلاح شکاری سمت دو جوان ۲۰ و ۲۱ ساله تیراندازی و پس از مجروح ساختن آنها به سرعت از محل متواری شده‌اند.

وی با اشاره به انتقال افراد مجروح شده به بیمارستان بیان کرد: با توجه به رعب وحشت ایجاد شده در محل و حساسیت موضوع تیمی تخصصی از مأموران زبده پلیس امنیت عمومی آن شهرستان مأمور شناسایی و دستگیر عاملان تیراندازی شدند.

سردار طاهری تصریح کرد: در تحقیقات اولیه پلیس متهمان شناسایی و مشخص شد این افراد به دلیل اختلافات قبلی با این دو جوان و با انگیزه انتقام جویی دست به این عمل ننگین زده‌اند. در نهایت با تلاش و اقدام به موقع پلیس دو نفر عاملان اصلی این تیر اندازی در کمتر از دو ساعت در مخفیگاه‌هایشان دستگیر شدند.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید و از شهروندان خواست جوانان خود را از عواقب سخت حمل، نگهداری و استفاده از سلاح گرم آگاه سازند و در صورت وجود اختلاف با دیگران اختلاف موجود را تنها از طرق قانونی برطرف کنند و از هرگونه تسویه حساب شخصی خودداری کنند.