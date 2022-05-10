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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۳۵

پنجره مهر؛

دلجویی و برخورد دوستانه پلیس خرم‌آبادی با جوان ضایعاتی

دلجویی و برخورد دوستانه پلیس خرم‌آبادی با جوان ضایعاتی

خرم‌آباد- در این فیلم دلجویی و برخورد دوستانه پلیس خرم‌آبادی با جوان ضایعاتی را ببینید.

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به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز دوشنبه، مأموران گشت کلانتری ۱۱ خیام خرم آباد استان لرستان، استوار «داود بارانی» و سرباز «علی رسایی»، حین گشت در محله کوی جهادگران، جوانی را که داخل سطل زباله در حال جمع کردن کارتن و ضایعات بوده می‌بینند که توقف کرده و به هم صحبتی و دعوت به نوشیدن چای و دلجویی با این جوان پرداخته و مبلغی کمک نقدی به این جوان هدیه می‌کنند.

این تصاویر را دو جوان که در بلندی پارک «تپه پارک» به تصور اینکه الان پلیس برخورد بد و تهاجمی با این فرد دارد ضبط می‌کنند اما در مقابل اقدام زیبای مأمور پلیس مراتب عذرخواهی خود را اعلام داشته و بلافاصله اقدام به انتشار این ویدئو در فضای مجازی می‌کنند که تحسین تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.

کد مطلب 5486592

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