به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز دوشنبه، مأموران گشت کلانتری ۱۱ خیام خرم آباد استان لرستان، استوار «داود بارانی» و سرباز «علی رسایی»، حین گشت در محله کوی جهادگران، جوانی را که داخل سطل زباله در حال جمع کردن کارتن و ضایعات بوده می‌بینند که توقف کرده و به هم صحبتی و دعوت به نوشیدن چای و دلجویی با این جوان پرداخته و مبلغی کمک نقدی به این جوان هدیه می‌کنند.

این تصاویر را دو جوان که در بلندی پارک «تپه پارک» به تصور اینکه الان پلیس برخورد بد و تهاجمی با این فرد دارد ضبط می‌کنند اما در مقابل اقدام زیبای مأمور پلیس مراتب عذرخواهی خود را اعلام داشته و بلافاصله اقدام به انتشار این ویدئو در فضای مجازی می‌کنند که تحسین تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.