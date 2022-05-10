موج آفرینی رسالت بزرگ هیئات مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس عبدالهی بعدازظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی اقشار تأثیر گذار فرهنگی شامل مبلغان، هیئتهای مذهبی و مداحان بخش بسطام به میزبانی مهدیه این شهر، بیان داشت: امام رضا (ع) میفرمایند رحمت خدا به بندگانی که احیاگر امر ما هستند که منظور ایشان از احیاگری این است که بتوانیم در جامعه تحول ایجاد کنیم همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از ۳۰ مرتبه در ششماه اخیر به موضوع جهاد تبیین اشاره کردند و لذا باید این موضوع به صورت عملی در بیاید نه اینکه در نشستها مدام مطرح شود و هیچ فایدهای نیز نداشته باشد.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در نشست اخیر خود با مداحان کشور اشارهای به وظیفه شرعی و انقلابی و مکتبی مداحان و جامعه تبلیغی کردند و اگر توجه به فلسفه این نوع منویات نداشته باشیم، مصداق بلندگوهای بی عمل و بی برکت خواهیم بود لذا امروز باید به یک تحول اساسی فکر کرد.
توجه به منویات حضرت حجت (عج)
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه شهرستان عالم خیز و شهیدپرور شاهرود ظرفیتها و استعدادهای بسیار زیادی نسبت به بسیاری نقاط کشور دارد اما آیا امروز منطقه بسطام و شاهرود با این همه استعداد و ظرفیت، مجموعه هیئتهای مذهبی و ستایشگران چه مقدار در یک موضوع از مسائل مردم میتوانند موج آفرینی کنند؟
عبدالهی با بیان اینکه اگر طلاق به عنوان یک معضل وخیم اجتماعی در حال اوجگیری است آیا ربطی به هیئت مذهبی دارد یا خیر؟ و آیا ما میتوانیم بر آن تأثیری بگذاریم؟ بیان داشت: هیئتهای مذهبی در راستای تحقق موج آفرینی در جامعه و جامه عمل پوشاندن به دغدغههای امام زمان (عج) نقش بسیاری دارند.
وی با بیان اینکه اساس تفکر ما در انقلاب بر این است که این عالم صاحبی دارد و مولای مظلوم و مهجور و غریب صاحبالزمان (عج) نیاز به یاری دارد و باید پرچم را به دست ایشان بسپاریم، گفت: مسئله در واقع سعادت بشریت است و لذا این انقلاب پیام قرآن دارد و این پیام برای منطقهای خاص نیست. اما باید از خودمان بپرسیم که احیای امر امام زمان (عج) برای هیئتهای مذهبی چه معنایی دارد؟ آیا صرفاً به برگزاری نشستها ختم میشود؟ اگر ایشان به ما بگوید که برای جوانان محله که درگیر فضای مجازی هستند، چه کردهاید چه پاسخی داریم؟ آیا صرفاً باید در هیئتها گریه کرد و بعد دنبال زندگی عادی رفت؟
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه هیئتها در قبل از انقلاب اسلامی که حکومتی برنیامده از اسلام بود و در دوران انزوا بودیم، اینگونه بودند که هیئتها صرفاً برای روضه و گریستن بودند اما امروز اینطور نیست که کسی بگوید به ما ارتباطی ندارد، تاکید کرد: امروز هیئت رسالتهایی دارد که به یک هیئت و مسجد خلاصه نمیشود و لذا باید به موج آفرینی، تأثیر گذاری و جریان سازی بپردازد تا بتواند کاری را صورت دهد.
گفتمان سازی منویات رهبری ضرورت دارد
مسئول دفتر تبلیغات اسلامی بسطام نیز در این نشست با بیان اینکه برگزاری محفلهای گفتمانی اقشار تأثیرگذار میتواند تأثیرات بسزایی در هم افزایی جریانهای فرهنگی بگذارد، گفت: مهمترین دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه امروز جهاد تبیین است و وظیفهای که بر عهده مجاهدان عرصه جهاد تبیین است، رسالت سنگین گفتمان سازی و جریان سازی دغدغهها و منویات معظم له محسوب میشود.
حجتالاسلام صادق بخشی با بیان اینکه هیئتهای مذهبی و دستگاه تبلیغی به مثابه مجاهدان جنگ نرم و جبهه جهاد تبیین فعالیت میکنند، باید یاد داشته باشند، زمانی موفق خواهند بود که برنامه و هدف اصلی گفتمان ساز و جریان ساز و تأثیرگذار باشد، افزود: هیئتی در تراز انقلاب اسلامی و تأثیر گذار است که در واقع بیان و گفتمانی جریان ساز داشته باشد.
وی افزود: زمانی گفتمان ما جریان ساز خواهد بود که بتوانیم موج ایجاد کنیم و گروهی عمل کنیم و اگر جمعی تبلیغ دین مبین اسلام را کنیم، رویکردی که مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی تحت عنوان گفتمان مردمی انقلاب اسلامی است، محقق میشود.
مسئول دفتر تبلیغات اسلامی بسطام همچنین گفت: مداحان بسیار خوبی در این بخش حضور دارند و لذا پتانسیلهای بسیار عظیمی در این بخش وجود دارد و برگزاری چنین نشستهایی در واقع به ما امکان ایجاد یک بانک اطلاعاتی از مداحان در تراز انقلاب اسلامی و هیئتها میدهد تا بتوانیم در برنامهریزی از آن استفاده کنیم و با کمک بخشدار، شوراهای اسلامی و مسئولان محلی برنامهریزی بهتری داشته و به دنبال تقویت هیئتها و مداحان با به روز کردن دادهها باشیم.
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