لزوم پرهیز از فرصت سوزی مسئولین استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه جنوب استان اردبیل از شهرهای خلخال، کلور، هشجین و شهرستان کوثر بعدازظهر سه شنبه گرد هم آمدند و در این گردهمایی بر لزوم پرهیز از فرصت سوزی مسئولین استان و شهرستان تاکید کردند.

حجت الاسلام کریم اسدی، امام جمعه خلخال در بخشی از این گردهمایی با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند و غربی در ناامید سازی جامعه گفت: تریبون فرهنگی نماز جمعه، یک رسانه پویا برای بیان مشکلات مردم و انعکاس آن به مسئولین جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه کوثر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین بیان کرد: باید ائمه جمعه دشمنی دشمنان نظام و انقلاب را واضح و روشن به گوش مردم برسانند و آگاهسازی عمومی انجام گیرد.

حجت الاسلام بیگی گفت: دشمن از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای برای اهداف شوم خود در حال استفاده است و باید با جهاد تبیین که خود جهاد فرهنگی است مقابله تمام هجمه‌های دشمنان گرفته شود.

حجت الاسلام محمد شیرعلیپور، امام جمعه بخش شاهرود بر نهادینه شدن گفتمان انقلاب و رهبری در بین نسل نو تاکید کرد و افزود: گفتمان انقلاب، راهی در مسیر معرفی ولایت مداری، دین مدارس و اسلام ناب است.

حجت الاسلام علی صفابخش، امام جمعه بخش خورش رستم نیز حفظ وحدت را از وظایف مهم ائمه جمعه عنوان کرد و ضمن قدردانی از تلاش مسئولین استانی و شهرستانی گفت: مطالبه مردم پیشرفت و آبادانی و رفع مشکلات از بدنه جامعه است.