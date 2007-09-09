معرفی تمدن اسلام نیازمند توسعه ارتباط و اشاعه گفتگو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، مروان فاعوری رئیس انجمن اندیشه و فرهنگ اعتدال کویت در مراسم افتتاحیه همایش سه روزه " سهم اسلام در تمدن انسان معاصر" که از دیروز شنبه 17 شهریور ماه در امان پایتخت اردن آغاز شده، اظهار داشت: ما در سایه مسئولیت تاریخی خود سعی در اشاعه اندیشه اسلامی داریم که بر توسعه ارتباط بر تفکر به منظور گسترش رسالت اعتدال و میانه روی در مفاهیم اسلام و تمدن تأکید کنیم.

وی با اشاره به اینکه اندیشه اسلامی و فرهنگ انسانی اسلام نیازمند اشاعه روح تسامح و گفتگو است، تصریح کرد: با اشاعه فرهنگ اسلام باید فکر اعتدال اسلامی را ارتقاء داده و مفاهیم افراط گرایانه را نیز رد کنیم.

فاعوری در ادامه ارائه نقش تمدن اسلامی در زندگی انسانی در عصرهای مختلف را مورد توجه قرار داد و گفت: باید زمینه های تعمیق این تمدن در تمدنهای جهان معاصر را فراهم آورد تا تمدن اسلام و پیشرفتهای انسانی و ارائه رسالت آن در همه زمینه های علوم و معارف معرفی و به استفاده جهانیان برسد.

سومین همایش بین المللی "سهم اسلام در تمدن انسانی معاصر" از سوی انجمن اندیشه و فرهنگ اعتدال کویت به منظور ارائه نقش تمدن اسلام و تأثیر آن بر انسانیت در امان پایتخت اردن از 17 شهریور به مدت سه روز در اردن برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش تبیین نقش عملی تمدن اسلام و تأثیر آن در تمدنهای انسانی، نقش مسلمانان در پیشرفتهای انسانی، ارائه رسالت اسلام و دستاوردهای تمدنی آنها در زمینه علوم مختلف و معارف عنوان شده است. در این همایش با 90 نفر از شخصیتهای برجسته مذاهب مختلف اسلامی از 24 کشور عربی و اسلامی مشارکت می کنند.

این همایش سه روزه بوده و طی آن 45 کارگاه علمی برگزار و موضوعاتی چون تلاشهای مسلمانان، ساخت پل ارتباطی تأثیر تمدن میان کشورهای اسلامی، نقش دانشگاه و مؤسسات علمی اسلامی در ساخت تمدن انسانی معاصر، نقش حکومتهای اسلامی در تشویق تحقیقات علمی و مبارزه با تعرضات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرند.