دولت باید کسری بودجه دانشگاهها را جبران کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی صبح امروز در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به مهر افزود : مشکل دانشگاه تهران در بحث کسری بودجه بیشتر مربوط به بخش پژوهشی می شود. اگر بودجه دانشگاه تهران از مقداری که اکنون است پائین تر بیاید فعالیت پژوهشی در دانشگاه تهران ضربه مهلکی می خورد.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد : مسائل آموزشی با وجود اینکه دانشگاهها با کسری بودجه مواجه هستند و یا با وجود سایر عواملی که باعث کندی کار می شوند، ممکن است به روال گذشته ادامه پیدا کنند و با توان بالای اساتید دانشگاه تهران خلاها پر شود.

وی ابراز امیدواری کرد، در بودجه هایی که در مجلس و دولت تصویب می شود اهمیت بیشتری به پژوهش داده شود چرا که اگر پژوهش در یک سال ضربه بخورد دیگر به سختی می توان در سالهای بعدی به جبران این ضربه پرداخت. کسری بودجه در حوزه پژوهشی در سال 86 خود را نشان داده و در سالهای آتی اثر منفی خواهد داشت.

آیت الله عمید زنجانی با بیان اینکه بودجه پژوهشی در دانشگاه تهران نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است، افزود : در سال 86 با بسیاری کمبودهای پژوهشی مواجه بوده ایم که از جمله این کمبودها می توان به کاهش تعداد اساتیدی اشاره کرد که به فرصت های مطالعاتی یا شرکت در کنفرانس های خارجی برای ارائه مقاله اعزام شده اند.