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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۲۵

شورای تصمیم‌گیری و حکمیت اصول گرایان استان مرکزی تعیین شدند

اراک - خبرگزاری مهر: سخنگوی اصولگرایان استان مرکزی گفت: شورای تصمیم‌گیری و حکمیت ‬اصولگرایان استان مرکزی برای انتخاب اعضای مرضی الطرفین اصولگرایان این استان انتخاب شدند.

مرتضی گرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این نمایندگان شامل حجت الله‌ جودکی وحجت‌الله محمدی از طیف جبهه پیروان خط امام و رهبری، علی محصولی و اسماعیل میرزا خانی از اصول گرایان تحول خواه و جمعیت ایثارگران و حجت ‌الله شایان و براتعلی بوالحسنی از رایحه خوش خدمت هستند.

گرامی با اشاره به اینکه اصولگرایان استان در پی حضور فعال در راستای ایجاد شور انتخاباتی هستند اضافه کرد: این افراد با انجام مذاکراتی اعضای شش پنج نفره مرضی الطرفین اصولگرایان استان را انتخاب خواهند کرد.

همچنین دراین نشست علاوه بر انتخاب سخنگو، براتعلی بوالحسنی به عنوان دبیر جبهه متحد اصول گرایان انتخاب شد.

کد مطلب 548694

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