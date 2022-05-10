خبرگزاری مهر - گروه استانها: روز نکوداشت خرمآباد، عصر امروز سه شنبه با حضور پرشور و گسترده مردم خرمآباد و همچنین مسئولان استانی در مجموعه تاریخی باغ «گلستان» خرمآباد برگزار شد.
در قالب روز نکوداشت خرمآباد، برنامههای مختلفی از جمله اجرای موسیقی لری، تقدیر از «نصرت الله والی زاده»، «اکبر فرید»، «محمد حسین حجاریان»، «عزت چنگایی»، «مهر انگیز حیدریان» مادر شهیدان غلامرضا و علیرضا و همچنین «مظفر افشار» به عنوان چهرههای ماندگار شهر و … اجرا شد و مورد استقبال پرشور مردم خرمآباد قرار گرفت.
پارک بانوان جنوب شهر خرمآباد افتتاح میشود
سعید فتوحی شهردار خرم آباد در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه با توجه به یافتههای تاریخی در غار «کلدر» شهر خرم آباد بیش از ۶۳ هزار سال قدمت دارد اظهار داشت: شهر خرم آباد با توجه به داشتههایی که دارد و همچنین پتانسیلهایی که در این شهر وجود دارد، جا دارد که توجه ویژه ای به توسعه آن داشته باشیم.
وی با تاکید بر ضرورت توجه مسئولان کشوری به شهر خرم آباد و همچنین ظرفیتها و پتانسیلهای آن عنوان کرد: الان در شهر خرم آباد بیش از ۲۰ پروژه عمرانی فعال است.
شهردار خرم آباد، یکی از این پروژهها را پارک «خاطره ها» در محله قدیمی «پشت بازار» و «درب دلاکان» به مساحت ۱۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: همچنین بام جنوب شهر با عنوان «پاگر» به مساحت ۴۴ هکتار، پارک «مشاهیر شهر خرم آباد» با حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی و… از دیگر پروژههای فعال در سطح شهر خرم آباد است.
فتوحی با اشاره به در دست احداث بودن پارک بانوان در جنوب شهر خرم آباد بیان داشت: این پارک بعد از ۱۵ سال که از ساخت پارک بانوان شمال شهر میگذرد، هفته آینده در جنوب شهر به افتتاح خواهد رسید.
دعوت از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در شهر خرمآباد
وی با اشاره به پروژه شهر بازی «کیو» عنوان کرد: این شهربازی تقریباً آماده بهره برداری است و با مشارکت بخش خصوصی بعد از حدود ۱۵ سال به بهره برداری خواهد رسید.
شهردار خرم آباد با بیان اینکه بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است افزود: بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۱، به ۷۰۹ میلیارد تومان رسیده و امیدواریم که این بودجه محقق شود و پروژههای عمرانی و فرهنگی را در این رابطه در دستور کار قرار دادهایم.
فتوحی تاکید کرد: از همه سرمایه گذاران دعوت میکنیم که در پروژههای شهرداری خرم آباد مشارکت داشته باشند تا شاهد پیشرفت روز افزون شهر خرم آباد باشیم.
۸ هکتار به فضای سبز شهر خرمآباد اضافه میشود
رضا بیرانوند رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و طبیعی شهر خرم آباد اظهار داشت: رسیدن به شهری مطلوب از جمله وظایف و اهداف شورای شهر است.
وی با بیان اینکه شهروندان در چنین شهری احساس آرامش و امنیت خواهند کرد گفت: شورای اسلامی شهر خرم آباد در راستای خدمت گذاری به مردم، با تمام توان تلاش میکند تا با فراهم کردن فضایی زیبا و مناسب و…، زمینه آسایش و آرامش همه جانبه را برای شهروندان فراهم آورد.
رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد بیان داشت: نوید خوبی که در این روز مبارک به شهروندان خرم آبادی میتوانیم بدهیم این است که در آینده نه چندان دور، با تعامل و همکاری سپاه، استانداری، میراث فرهنگی، شهرداری و… آزاد سازی حریم قلعه «فلک الافلاک» را خواهیم داشت.
بیرانوند با اشاره به اینکه با همکاری لشکر ۸۴ پیاده لرستان نیز، پادگان ۰۷ تخریب و حدود هشت هکتار به سرانه فضای سبز شهر خرم آباد اضافه میشود گفت: از محل تفکیک زمینهای پادگان، شهرداری با فروش سهم خود اقدام به تملک املاک در مسیر تعریض خیابان انقلاب خواهد کرد که دغدغه چند ساله مردم شهر خرم آباد است.
وی همچنین یادآور شد: احداث سه تقاطع هم سطح به تصویب شورای شهر رسیده که به زودی توسط قرار گاه خاتم آغاز میشوند.
رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد با اشاره به حمایت اعضای شورای شهر از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این شهر عنوان کرد: در این راستا حمایتهای لازم در حوزههای مختلف را خواهیم داشت.
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