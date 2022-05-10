سردار یحیی الهی روز سه شنبه در حاشیه دیدار با امام جمعه پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علاوه بر برخورد جدی با خرده فروشان و معضلات در محله‌ها، شناخت و اشراف بر سر شاخه‌های مواد مخدر که از شرق و جنوب وارد استان لرستان می‌شوند در دستور کار نیروی انتظامی است که پلدختر نیز در مسیر جنوب واقع شده و از این نظر حائز اهمیت و توجه بیشتر است.

وی افزود: امسال تاکنون چهار باند از عاملین وارد کننده مواد مخدر به استان شناسایی و مورد ضربه قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی لرستان موفقیت در زمینه کشفیات و مبارزه با مواد مخدر و کالای قاچاق را مرهون اطلاع رسانی به موقع مردم و قابل تقدیر دانست.

سردار الهی افزود: خودروهای حامل بار قاچاق که در مسیر شهرستان پلدختر عبور می‌کنند، شناسایی و مورد برخورد قرار می‌گیرند.

وی به نحوه برخورد با توزیع خارج از شبکه کالای قاچاق اشاره کرد و یادآورشد: با توجه به برنامه دولت انقلابی، در جلسه‌هایی با حضور مسئولان ارشد استان زیرساخت‌ها برای دسترسی نیروی انتظامی به نحوه انبار و توزیع این مواد تا رسیدن به دست مصرف کننده همراه با نظارت کامل مهیا شده است.

فرمانده انتظامی لرستان به ساخت ساختمان کلانتری پلدختر اشاره و افزود: اعتبار این پروژه تأمین و از ابتدای سال تخصیص یافته و ساخت آن آغاز شده که بر اساس بازدیدهای انجام شده با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آبان ماه تکمیل خواهد شد.

سردار الهی گفت: احداث ۳۲ خانه سازمانی به شهرستان پلدختر اختصاص پیدا کرده که بنا بر برآورد انجام شده ۱۶ واحد از این ساختمان‌ها تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد و مابقی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: بر اساس وظیفه هر چند وقت یکبار برای بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد نیروی انتظامی به شهرستان‌ها مراجعه می‌شود تا از نزدیک شاهد مطالبات مردم باشیم و در پایان سفر نیز این مطالبات جمع بندی و به صورت مصوبه جهت اجرا به فرمانده انتظامی شهرستان مربوطه ابلاغ می‌شود.

فرمانده انتظامی لرستان افزود: شهرستان پلدختر از نظر امنیتی یکی از شهرستان‌های امن استان است که مشکل خاصی در این زمینه ندارد و این نتیجه همراهی خوب مردم ولایتمدار، شهید پرور و بزرگوار این منطقه است که فرزندان خود در نیروی انتظامی را خوب همراهی می‌کنند.

سردار الهی گفت: امام جمعه پلدختر با نفوذ کلام خوبی که در بین مردم دارد، همراه و حامی به حق همه دستگاه‌های امنیتی به ویژه نیروی انتظامی است.

وی افزود: امسال بر اساس احساس نیاز نیروی جدید به راه و ترابری پلدختر تخصیص داده شده و تعدادی نیرو به زودی به یگان ترابری این شهرستان اضافه می‌شود.