500 هکتار از تالاب انزلی با ایجاد کنار گذر خشک خواهد شد

مسعود باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : بررسی ها نشان می دهد ، ایجاد کنار گذر در کنار تالاب انزلی هیچ حسنی در عبور و مرور ندارد و فقط نابودی این تالاب را به دنبال خواهد داشت .

وی تصریح کرد: بارها به مسئولان وزارت راه تاکید کرده ایم که می توانند این کنار گذر را در مسیر دیگری ایجاد کنند که حاضر به این امر نشده اند. بر اساس مذاکرات جدید، وزارت راه با تغییر مسیر موافقت کرده که امیداوریم به وعده خود عمل کنند.

باقرزاده، در ارتباط با برخی اظهارات از اثرات ایجاد کنار گذر در احیاء تالاب گفت : چنین اظهار نظرهایی به نوعی سطحی نگری است و به هیچ عنوان منطقی نیست.

کارشناس مسئول تالاب ها در سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد : سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان مخالف ایجاد کنار گذر نیست اما تاکید داریم که وضعیت تالاب و خساراتی که به دنبال ایجاد این کنار گذر در مسیر فعلی ، ایجاد می شود مورد توجه ویژه قرار گیرد .