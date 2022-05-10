انهدام باند سارقان به عنف منزل در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نادربیگی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت به عنف منزل در سطح شهرستان کرج و ایجاد احساس نا امنی در بین شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از این بود که سرنشینان ۲ دستگاه خودرو سواری با ورود به منزل شهروندان و با تهدید سلاح سرد، صاحبخانه را وادار به در اختیار گذاشتن طلاجات و وجوه نقد منزل خود کرده و با بستن دست و پای آنها و انتقال آنها به داخل اتاق، بلافاصله متواری می‌شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز بیان کرد: در ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و به کارگیری فنون و روش‌های پلیسی موفق به شناسایی ۳ نفر از اعضای این باند سرقت شده و با یافتن مخفیگاه آنها در شهرستان شهریار، در چند عملیات غافلگیرانه همه آنها را دستگیر و به پلیس آگاهی استان البرز منتقل کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اعتراف متهمان به ۱۸ فقره سرقت منزل در سطح استان البرز گفت: در ادامه تحقیقات کارآگاهان مشخص شد که متهمان دستگیر شده با سرکردگی یکی دیگر از سارقان سابقه دار و خطرناک استان، در ماه‌های اخیر در حین انجام سرقت در شهرستان ساوجبلاغ با مأموران انتظامی درگیری مسلحانه داشته و متواری شده بودند که با اقدامات پلیسی صورت گرفته از سوی اداره عملیات ویژه، سر کرده باند سارقان نیز در یکی از روستاهای شهر هشتگرد شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.

سرهنگ نادر بیگی با اشاره به دستگیری ۴ مالخر اموال مسروقه در خصوص این باند، یادآور شد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری اقلام مسروقه از جمله چند تخت فرش‌های ابریشمی گران قیمت و شمش مس قیمتی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به شناسایی همه مال باختگان این پرونده، خاطر نشان ساخت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.