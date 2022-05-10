فقط ۱۵ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر سه شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ بیمار جدید کرونایی در بیمارستانهای استان بستری شدند؛ طی این مدت خوشبختانه بیماری جان نباخت.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۷۸ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی افزود: همچنان به رعایت پروتکلهای بهداشتی و واکسیناسیون توصیه میشود.
پورنقی تصریح کرد: مبتلایان به کرونا با علائم شبه سرماخوردگی افزایش داشته است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: افراد دارای این علائم نسبت به قرنطینه خود اقدام کنند و پروتکلهای بهداشتی را جدی بگیرند.
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