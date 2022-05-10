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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۲۸

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

فقط ۱۵ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری شدند

فقط ۱۵ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری شدند

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بستری ۱۵ بیمار کرونایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شدند؛ طی این مدت خوشبختانه بیماری جان نباخت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۷۸ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: همچنان به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و واکسیناسیون توصیه می‌شود.

پورنقی تصریح کرد: مبتلایان به کرونا با علائم شبه سرماخوردگی افزایش داشته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: افراد دارای این علائم نسبت به قرنطینه خود اقدام کنند و پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

کد مطلب 5486990

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