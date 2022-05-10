کشف انبار دپوی کولر گازی قاچاق در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی افشاری اظهار داشت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری کولرگازی قاچاق در یک انبار، رسیدگی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی از شناسایی انبار دارای کالای قاچاق در منطقه رجایی شهر کرج خبر داد و افزود: مأموران به همراه عوامل اداره صمت به انبار مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن ۸ دستگاه کولر اسپلیت کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، اظهار داشت: کارشناسان ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با مبارزه بی امان با قاچاق کالا سعی دارد تا زمینه را برای فعالیت شرکت‌های داخلی فراهم و ضمن حرکت چرخ تولید فرامین مقام معظم رهبری در این حوزه اجرایی شود.