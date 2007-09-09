دعوت بازپرس پرونده مسجد همت از مسئولان میراث فرهنگی

ایاز در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با اظهارات مسئول حقوقی سازمان میراث مبنی بر عدم ارسال نامه از سوی مراجع قضائی به این سازمان گفت : نامه کتبی جهت ارائه برخی توضیحات به تازگی از سوی دادسرا ارسال شده و ممکن است طی چند روز آینده به دست مسئولان مربوطه در سازمان برسد.

وی همچنین در خصوص اظهارات مسئولان سازمان میراث فرهنگی جهت پیگیری مکرر و حضور در دادگاه جهت آگاهی از روال رسیدگی به پرونده مسجد همت گفت: از زمان تشکیل این پرونده 2 بازپرس عوض شده است ، بنابراین شاید پیگیری مسئولان این سازمان در زمان بازپرس های قبلی صورت گرفته است.

بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 12 تهران اظهار داشت : از ابتدای سال که بنده مسئولیت این پرونده را پذیرفته ام تا کنون مسئولان سازمان جهت پیگیری پرونده مراجعه نکرده اند.

ایاز، از مسئولان سازمان میراث فرهنگی دعوت کرد تا جهت پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه کنند.

بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 12 تهران و مسئول رسیدگی به پرونده مسجد تاریخی همت خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه هنوز متخلفین شناسایی نشده اند، بنابراین نمی توان زمان دقیقی را برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرد.

