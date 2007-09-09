وزارت راه عامل 24ماه تأخیر در تنظیم لایحه "کاهش مخاطرات سلامت"

دکتر حسن امین لو، ضمن قبول تاخیر طولانی مدت در تهیه لایحه کاهش مخاطرات سلامت، به خبرنگار مهر گفت: علت تاخیر، ورود وزارت راه به این لایحه بود.

وی افزود:لایحه کاهش مخاطرات سلامت، سال قبل در وزارت بهداشت تنظیم و در شهریور 85 به دولت ارسال و در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به ایراداتی که کمیسیون اجتماعی دولت به لایحه تنظیمی وزارت بهداشت گرفت، اظهار داشت: در هنگام برگشت این لایحه به وزارت بهداشت، وزارت راه نیز وارد بحث شد و خود را ذی نفع دانست و از همین رو، پیشنهادات وزارت راه در کمیسیون امور زیربنایی دولت مطرح و دنبال شد.

امین لو به تفاوت های پیشنهادات وزارتخانه های بهداشت و راه، اشاره کرد و آن را علت تاخیر در نهایی شدن لایحه کاهش مخاطرات سلامت دانست.

وی در عین حال تصریح کرد: با توجه به اینکه این موضوع به حوزه سلامت باز می گردد، لذا وزارت بهداشت پیشنهاد داد که برنامه های وزارت راه در لایحه تنظیمی وزارت بهداشت مطرح و بررسی شود که این موضوع مورد پذیرش دولت قرار گرفت و قرار شد هر دو برنامه بار دیگر در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح و بررسی شود.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت از نهایی شدن متن لایحه کاهش مخاطرات سلامت و ارسال مجدد آن به دولت خبر داد و افزود: امیدواریم این لایحه پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی، در هیئت دولت مطرح شود تا پس از تصویب، به مجلس ارسال شود.

امین لو با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت نیز بر تصویب لایحه در حداقل زمان ممکن اصرار دارد، تصریح کرد: لایحه کاهش مخاطرات سلامت از اهمیت بالایی در پیشبرد برنامه های وزارت بهداشت برخوردار است. لذا، امیدواریم قبل از پایان سال، این لایحه تصویب و اجرایی شود.

به گزارش مهر، بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت موظف است برای کاهش میزان آسیب پذیری ناشی از حوادث، تقویت اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی، کاهش نقاط حادثه خیز جاده ها، ارتقای سطح ایمنی خودروها و افزایش میزان رعایت نکات ایمنی در کشور، را طی لایحه ای تنظیم و به مجلس ارائه نماید.

بنابراین گزارش، در ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که دولت موظف است این لایحه را ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون (سال83)، تهیه و برای تصویب به مجلس ارسال کند.