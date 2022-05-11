به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار مدیرکل، معاونین و رؤسای شهرستانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ضمن قدردانی از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: همه ما در برابر شهدا، خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران مدیون و شرمنده هستیم و در این جهت هر اقدامی که صورت دهیم باز هم این شرمندگی وجود دارد و نمی‌توانیم رنجی را که خانواده معظم شهدا تحمل می‌کنند درک کنیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران جایگاه والایی دارد و باید خداوند را برای توفیق حضور در این عرصه شکرگزار باشید.

آیت‌الله محامی اهمیت شکرگزاری قولی و عملی از شهدا را متذکر شد و عنوان کرد: آنچه می‌توانیم در مقام حرف به‌زبان بیاوریم شکرگزاری قولی و آنچه در مقام عمل حاصل می‌شود شکرگزاری عملی است از جمله استفاده درست از توان، نیرو و امکانات در جهتی که خداوند تعیین کرده است. سپاسگزاری عملی از مقام شهدا اقتضا می‌کند که هرآنچه از دست ما برمی‌آید در مسیر شهدا انجام دهیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تأمین خدمات مادی، اشتغال، درمان و مسکن بخش کوچکی از فعالیت‌های ماست که تا حدود زیادی صورت گرفته است و امیدوار به تسریع روند ارائه خدمات هستیم اما این بخش کوچکی از کار شماست و باید به‌دنبال فعالیت‌های مادی و معنوی باشید.

امام جمعه زاهدان اظهار داشت: شکرگزاری عملی از شهیدان، جانبازان و آزادگان سرافراز این است که در مقام عمل و در راستای هدف آن‌ها تلاش کنیم زیرا شهدا دغدغه ادامه راه خود را دارند که در صورت اطمینان از ادامه راه خود توسط مردم خوشحال خواهند بود.

آیت‌الله محامی گفت: انجام وظیفه در این راستا نیاز به کار گروهی و هیئت اندیشه‌ورز دارد که اگر چنین کارگروه‌هایی در سطح شهرستان‌های استان تشکیل و با خرد جمعی تصمیم‌گیری شود تا حد زیادی مؤثر واقع خواهد شد.

همچنین در ابتدای این دیدار محمد ناظری مدیرکل بنیاد شهید استان از همراهی و همکاری نماینده ولی فقیه در استان جهت دیدار و تکریم خانواده معظم شهدا و ایثارگران قدردانی و اضافه کرد: انقلاب اسلامی به‌برکت خون شهدا پا گرفت و عزت ایران در عرصه‌های مختلف به‌موجب شهامت و شجاعت شهدا و ایثارگران است و شهدا حق بزرگی بر گردن همه مردم ایران دارند.