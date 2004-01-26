سوء استفاده از كارتهاي انجمن منتقدان تئاتر در جشنواره بيست ودوم

به گزارش خبرنگارهنري " مهر" روز گذشته با آن كه جشنواره بيست ودوم تئاتر سومين روز خود را پشت سر مي گذاشت همچنان بي نظمي ها و سوء مديريت در بخش هاي مختلف اين جشنواره مشاهده مي شود . تماشاگراني كه با بليت هاي خود با درهاي بسته تالارها و رفتار نامناسب كاركنان مجوعه تئاتر شهر مواجه هستند. بسياري از اين تماشاگران از دانشجوياني هستند كه طي روزهاي گذشته براي خريد بليت هاي جشنواره ساعتها درصف هاي كنارگيشه تئاترشهرسپري كرده اند . برخي از اين تماشاگران در روز گذشته براي ديدن نمايشهاي مورد علاقه خود از جمله " شكلك " به كارگرداني كيومرث مرادي بامشكل مواجه شدند به طوري كه نه كاركنان اين تالارها به آنها اجازه ورود به تالار را مي دادند و نه باجه بليت فروشي بليت آنها را پس مي گرفت... به اين تماشاگران گفته مي شد : ظرفيت تالارها پرشده است وامكان ورود اين تماشاگران نيست ، ازطرف ديگركاركنان باجه بليت فروشي تئاتر شهربا برخورد بسيارنامناسبي حاضربه پس گرفتن بليت هاي سوخته آنها نشدند.

اين درحالي است كه اكثر خبرنگاران نمي توانند از حق مسلم خود كه رفت وآمد در ساختمان و تالار هاي تئاترشهراست ، استفاده كنند. گفتني است درايام غير جشنواره همه خبرنگاران به راحتي امكان تردد در ساختمان تئاتر شهر رادارند .

با توجه به اين كه درامور هماهنگي جشنوار ه ها و ميزباني از خبرنگاران هميشه روابط عمومي نقش اصلي را دارد اما در مجموعه تئاتر شهرامسال اين اتفاق رخ نداده و " محمد بهرامي " مسوول روابط عمومي تئاتر شهر كه درهمه ايام سال با آغوش باز از خبرنگاران استقبال مي كرد، هيچ گونه اختياري ندارد وهيچ يك از كاركنان تئاتر شهر به دستورات وي عمل نمي كنند.لازم به ذكر است تئاتر شهرتنها مجموعه اي ازتالار هاي نمايشي جشنواره فجر است كه روابط عمومي آن در ايام جشنواره هيچ اختياري از خود ندارد و تمام اختيارات و مديريت اجرايي " در دست " حسين پاكدل " مدير اسبق اين مجموعه و قائم مقام اين جشنواره است.

تمام تالار هاي اين مجموعه بزرگ نمايشي با تأخيربرنامه هاي خود را دراين سه روز جشنواره اجرا كردند روز گذشته نيز دو نمايش تالار چهار سو و تالار سايه با تأخير بيش از يك ساعت به روي صحنه رفت وتالار قشقايي با تأخير 45دقيقه اي "شكلك " را اجرا كرد اين در حالي است كه كارگردانان اين نمايشها آمادگي كامل براي اجراي نمايش خود سرساعت مقررشده در جدول را داشتند .

بي نظمي در محوطه تئاترشهر نيز كاملا مشهود است نمايشگاه كتابي كه از روز اول قرار بود در اين مكان برپاشود هنوز به شكل رسمي برپا نشده است و تئاتر هاي خياباني كه در اين محوطه اجرا مي شود با تأخير و بي نظمي خاصي در ارتباط با تماشاگر اجرا مي شود.

همچنين نمايشنامه خواني هاي كافه ترياي تئاتر شهر با مخاطبان خاص خود هر روز برنامه خود را دنبال مي كنند اما بي توجهي مسوولين برگزاري و تماشاگران عام به اين برنامه تازه شكل گرفته كاملا مشهود است .

اما بايد گفت در تئاتر مولوي شرايط كمي بهتر است ، به طوري كه اجراها تقريبا با تأخير5 دقيقه اي به روي صحنه مي رود و برخورد كاركنان اين مجموعه با تماشاگران مناسب ترازجشنواره هاي قبلي است ، همچنين در و جايگاه ويژه اي جهت خبرنگاران و ميهمانان خارجي فراهم شده وقبل ازورود تماشاگران وميهمانان ، خبرنگاران و داوران از در ويژه به داخل سالن راهنمايي مي شوند اما اين سالن نيز به دليل مشكل نداشتن تهويه تماشاگررا مي رنجاند.

در تالارهاي وحدت وهنركه شرايط كمي بهتر از تئاتر شهر است تماشاگر چنداني مشاهده نمي شود.











