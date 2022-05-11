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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۴۴

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی:

توجه به مسائل فرهنگی رویکرد متفاوت کمیته امداد است

توجه به مسائل فرهنگی رویکرد متفاوت کمیته امداد است

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: کمیته امداد در کنار محرومیت ‎زدایی حافظ فرهنگ نیز بوده که این رویکرد کمیته امداد را متمایز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اظهار کرد: کمیته امداد از جمله نهادهایی است که بسیار خوب عمل کرده و در کنار کمک به بحث معیشت نیازمندان به مسائل فرهنگی نیز توجه خاص داشته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه کمیته امداد در کنار محرومیت‎زدایی حافظ فرهنگ نیز بوده است، بیان‌کرد: در دوره مسئولیت و مدیریت جدید کمیته امداد نیز فعالیت‌های این سازمان رونق جدیدی گرفته است.

عبادی با بیان اینکه دولت‌ها بر حسب نیاز جامعه کمک‌هایی به شهروندان و مردم می‌کنند، ادامه‌داد: نهادهای انقلابی با وزارتخانه‌ها یک تفاوت دارند که آن تفاوت در موضوعات فرهنگی است چرا که نیازهای مردم فقط در مسائل اقتصادی و معیشت خلاصه نمی‌شود.

کد مطلب 5487122

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