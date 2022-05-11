توجه به مسائل فرهنگی رویکرد متفاوت کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اظهار کرد: کمیته امداد از جمله نهادهایی است که بسیار خوب عمل کرده و در کنار کمک به بحث معیشت نیازمندان به مسائل فرهنگی نیز توجه خاص داشته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه کمیته امداد در کنار محرومیت‎زدایی حافظ فرهنگ نیز بوده است، بیان‌کرد: در دوره مسئولیت و مدیریت جدید کمیته امداد نیز فعالیت‌های این سازمان رونق جدیدی گرفته است.

عبادی با بیان اینکه دولت‌ها بر حسب نیاز جامعه کمک‌هایی به شهروندان و مردم می‌کنند، ادامه‌داد: نهادهای انقلابی با وزارتخانه‌ها یک تفاوت دارند که آن تفاوت در موضوعات فرهنگی است چرا که نیازهای مردم فقط در مسائل اقتصادی و معیشت خلاصه نمی‌شود.