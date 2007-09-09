رسیدگی به موضوع حقوق کودکان از دستورات دین مقدس اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، از زنجان، در پیام آیت الله هاشمی شاهرودی به هفتمین نشست علمی منطقه ای قضات ویژه کودکان و نوجوانان که صبح امروز توسط ذاکری مدیرکل اداره اجتماعی وفرهنگی حوزه ریاست قرائت شد آمده است: قرنها پیش از اینکه قواعد امروزی حقوق کودکان و دادرسی اطفال در سطح مجامع بین المللی تدوین گردد، دین مبین اسلام این دستورات را ارائه و اجرای آن را بر مسلمین واجب ساخته بود.

این پیام یادآور می شود: کمتر از چهار قرن پیش در اروپا اطفال در صورت ارتکاب جرم همانند اشخاص بزرگ مجازات می شدند. در حالی که دین مبین اسلام از چهارده قرن پیش اطفال را از مسئولیت کیفری مبری می داند.

آیت الله شاهرودی در ادامه پیام خود به این همایش با ارزیابی مطلوب از برگزاری جلسات قضات ویژه اطفال و پژوهشگران عرصه قضا می افزاید: بنابراین برگزار کنندگان این قبیل جلسات باید به این نکته توجه کنند که بیش ازهر چیز دیگری در بررسی موضوعات مربوطه، به منابع اصیل قرآنی، روایی و فقهی مراجعه و به آنها تأسی جویند. همچنین از دستاوردهای علوم جدید نیز بی بهره نباشند.

آیت الله هاشمی شاهرودی در پیام خود با اذعان به اینکه با وجود همه تلاشهای صورت گرفته در بحث جرایم اطفال در طول سالهای گذشته با نقطه آرمانی فاصله زیادی داریم، تاکید می کند: در برخورد با اطفال، پیش گیری قبل از ارتکاب و اصلاح بعد از ارتکاب باید اصل و محور باشد و هرگز کیفر و انتقام نباید سرلوحه کار فرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از همکاری دادگستری های سراسر کشور می افزاید: خداوند را شاکرم که در طول سالهای گذشته با همت والای مسئولان ذیربط در قوه قضائیه موضوع برخورد با بزه کاری اطفال و نوجوانان و اجرای کیفر احتمالی در خصوص آنها دچار دگرگونی عمیق نسبت به گذشته شده و فرهنگ رأفت و اصلاح گری در تدبیر قضایی جای نگاه خشک و متعصبانه به این جرایم را گرفته است.

گفتنی است، هفتمین نشست علمی منطقه ای فضات ویژه کودکان و نوجوانان صبح امروز با حضور 6 استان آذربایجان شرقی، آذریجان غربی، اردبیل، گیلان و قزوین در محل هتل بزرگ شهر زنجان آغاز شد.