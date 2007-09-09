ایران به مقام پنجم آسیا دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران در آخرین دیدارخود از چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا صبح امروز برابر چین تایپه به میدان رفت و موفق شد با نتیجه 3 بر2 به پیروزی دست یابد.

دراین مسابقه ملی پوشان ایران درگیم های اول ، چهارم و پنجم به ترتیب با نتایج 25 بر20 - 25 بر15 و 15 بر8 مقابل حریف خود به پیروزی دست یافتند و گیم های دوم و سوم را با حساب 32 بر 30 و 26 بر 24 به حریف خود واگذار کردند.

با کسب این پیروزی تیم ملی والیبال کشورمان به عنوان پنجمی این دوره از رقابتها دست یافت و باید در مسابقات زیر گروه المپیک که در ژاپن برگزار خواهد شد، شرکت کند.

تیم کشورمان در این دوره از مسابقات برابر تیم های ژاپن ، کره جنوبی ، استرالیا و چین شکست خورد و مقابل تیم های اندونزی، تایلند و چین تایپه به پیروزی رسید.

تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران که در سیزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا عنوان ششم را از آن خود کرده بود و این دوره یک پله صعود داشته است بامداد روز چهارشنبه هفته جاری به ایران بازخواهد گشت.