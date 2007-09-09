جزئیات عرضه روزانه یک میلیون لیتر بنزین کوپنی اعلام شد

این مقام مسئول درشرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درگفتگو با مهر درباره عرضه بنزین کوپنی درکشور گفت:روزانه یک میلیون لیتر بنزین کوپنی درجایگاه‌های عرضه بنزین سراسر کشور عرضه می شود.

وی اضافه کرد: کوپن این میزان بنزین در اختیار استانداری ها و فرمانداری ها قرار می گیرد تا این نهادها خود در شورایی 5 نفره نسبت به توزیع این کوپن درمیان دستگاه ها و نهادهای تحت نظر خود اقدام کنند.

این مقام مسئول در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هدف از عرضه این کوپن‌ها را رفع نیازهای ضروری نهادهای یاد شده در مواردی خاص وغیر قابل پیش بینی عنوان کرد و افزود: تنها یک نفر از مناطق 37 گانه شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی در سراسرکشور به عنوان دبیرجلسه در شوراهای 5 نفره حضور می یابد و بقیه اعضا متشکل از مسئولان این نهادهاست.

وی با بیان اینکه این کوپن ها درتمام جایگاه های عرضه سوخت کشورقابل عرضه است ، تصریح کرد: این کوپن ها در گذشته منتشر شده و در انبار نگهداری می شده است که حال از آنها استفاده می شود.

این مقام مسئول در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا امکان سوء استفاده از این کوپن‌ها وجود دارد، گفت: هر اوراق بهاداری که در دست مردم باشد امکان سوء استفاده از آن همانند فروش کوپن و ... می رود اما این امر بستگی به میزان نظارت دولت و مسئولان جایگاه‌ها دارد.