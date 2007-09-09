ایران قدرت آمریکا در خاورمیانه را به چالش کشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین روز مجمع مجالس آسیایی که صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه را با هدف کنترل منابع نفتی این منطقه خواند.

وی گفت: آمریکا در صدد فشار بر کشورهای منطقه و کشورهای بزرگی نظیر چین و هند به عنوان وارد کنندگان نفت در این منطقه می باشد.

ابوترابی ادامه داد: در حال حاضر شاهد تحولات چشمگیری با پیشتازی پارلمان های کشورهای آسیایی هستیم و با برنامه ریزی درست می توانیم این موفقیت را در آینده نیز شاهد باشیم .

وی افزود: مجمع مجالس آسیایی می تواند زمینه تبدیل آسیا به قدرت برتر فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جهان را فراهم آورد .

رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی ادامه داد : امروز آسیا به عنوان نماد رویارویی و مقاومت در برابر یکجانبه گرایی و نظام سلطه قد برافراشته و ایران اسلامی مفتخر است در این عرصه پیشتاز باشد و در راستای دفاع از همه ملل و دول جهان خصوصا ملل آسیا و دول قدرتمند این قاره کهن گام بردارد.

ابوترابی فرد اظهار داشت: ما با تکیه بر ایمان ، اندیشه و اراده پولادین ملت خویش و با الهام از حمایت ملل اسلامی و دول مقتدر و مستقل اسیا در برابر زیاده خواهی استکبار ایستاده و امروز با اقتدار قدرت سیاسی آمریکا را در خاورمیانه به چالش کشیده ایم و با اعتراف همه هوشمندان و سیاستمداران او را در دستیابی به اهداف نامشروع در خاورمیانه ناگام گذاشته ایم .

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجمع مجاس آسیایی در اندیشه گشودن افق های نوین فراروی ملل و دول آسیا هستیم و از نگاه ما مجمع مجالس آسیایی می تواند فراتر از یک نسل بیاندیشد و با تبیین درست شرایط اقتصادی و اجتماعی آسیا و تحولات بین المللی و منطقه ای و ویژگی های اقتصادی ، علمی ، فناوری جامعه جهانی ، تصویر قابل قبول و منطقی قاره کهن آسیا را به نمایش بگذارد.

رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی ادامه داد: برای ترسیم روند تحولات جهانی در سالهای پیش روی لازم است متغیرهای کلیدی و ماندگار در راهبرد تحولات جهانی مورد شناسایی قرار بگیرد و به نظر می رسد محورهایی همچون تغیرات جمعیتی در جهان ، پیشرفت در علوم و فناوری ،منابع طبیعی و محیط زیست ، جهانی شدن و اقتصاد جهانی ، حاکمیت های ملی و بین المللی ، تنش های بین المللی و قدرتهای برتر جهان در این حرکت نقش بشدت تاثیر گذاری را ایفا نماید.

وی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی های جمعیتی موسسات بین المللی ، جمعیت جهان از حدود 6 میلیارد نفر در سال 2000 به بیش از 7 میلیارد نفر در سال 2015 افزایش خواهد یافت و بیش از 95 درصد افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه خواهد بود و این موضوع در عین حالی که می تواند یک فرصت باشد زمینه لازم برای تبدیل به یک تهدید را نیز در درون خود به همراه دارد.

ابوترابی فرد افزود: با توجه به پیشرفت های فنی که در حال تحول است علی رغم پیش بینی افزایش 50 درصدی در تقاضای جهانی برای انرژی ، منابع انرژی کفاف تامین این میزان تقاضا را خواهد داشت و بر اساس تخمین هایی که از منابع نفت و گاز جهان شده است 80 درصد از ذخایر نفت و 95 درصد از ذخایر گازی در این منطقه دست نخورده باقی مانده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جهان منطقه ای برای توزیع انرژی در جهت تامین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان نیم کره شمالی و آمریکا و منطقه ای دیگر تامین کننده مصرف کنندگان آسیایی از جمله چین و هند فعال خواهد بود.

رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی با بیان اینکه تحولات اخیر در خلیج فارس نشان می دهد که این منطقه نه تنها برای کشورهای آن حائز اهمیت است ، گفت: بلکه برای آمریکا نیز حائز اهمیت می باشد به این ترتیب حضور آمریکا در این منطقه با هدف کنترل منابع نفتی و فشار بر کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ چین و هند که واردکنندگان نفت هستند صورت گرفته است.

ابوترابی فرد ادامه داد: در زمینه علوم و فناوری پیشرفت سریع در فناوری ارتباطات و اطلاعات، الزامات جدیدی را در مدیریت سیاسی و اقتصادی جهان ایجاد کرده است و جهانی شدن یک واقعیت مسلم است که کشورهای در حال توسعه آنرا برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود مطابق با نظم اقتصادی جدید در جهان پذیرفته اند.

رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی تصریح کرد: در حاشیه ماندن کشورهای در حال توسعه خطری است که در صورت عدم ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشورها آنها را تهدید می کند لذا کشورهای منطقه می تواند در ساختار نظام جهانی در قالب اوپک و سازمانهای همکاری نقش مهمی را در جهان ایفا نمایند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کشورهای در حال توسعه می توانند با مدیریت بر این منابع مهم جایگاه خود را در سلطه مراتب اقتصادی و سیاسی جهان ارتقا بخشند و در همزمان با گذار از این مرحله برای رسیدن به توسعه یافتگی علاوه بر تولید می تواند بازار های مناسبی را از طریق همکاریهای و توافق های تجاری ، منطقه ای و فرامنطقه ای و جهانی را از طریق دانش و مهارتهای فنی برای خود فراهم نمایند.

نماینده قزوین گفت: با توجه به اهمیت انرژی در کشورهای توسعه یافته اولین نکته آن است که در پایان دهه دوم قرن بیست و یکم انرژی نفت از اصلی ترین انرژی ها برای تامین نیازهای جهان خواهد بود.

وی به وجود نیروهای جوان در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: در طول سالهای آینده کشورهای توسعه یافته به نیروی انسانی کشورهای در حال توسعه نیز نیازمند خواهند بودو از این جهت این کشورها قدرت مانور بیشتری در جهان خواهند داشت.

ابوترابی فرد با بیان اینکه این کشورهای در حال توسعه اصلی ترین منابع را دارا هستند ، تصریح کرد: این کشورها می توانند با بهره گیری از مدل های اقتصادی و الگوهای تجاری مناسب مراحل در حال توسعه خود را طی کند چرا که درس هایی که از سی سال گذشته گرفته شده نشان می دهد کشورها به صورت فردی نمی توانند از سیاست های تحکیم اقتصادی مبتنی بر اصل رقابت پذیری مانع آسیب ها شوند و آسیب پذیری خود را نسبت به تحولات جهانی کاهش دهند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در همین راستا کشورهای در حال توسعه به منظور گذار و انتقال از این مرحله باید اقدامات ، برنامه ریزی ها و دور اندیشی های ضروری را جهت مقابله با چالش های گسترده قرن 21 را دردستور کار داشته باشند و مجمع مجالس آسیایی گام بلندی دراین جهت است.

رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی خاطرنشان کرد: دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی با ارائه سندهایی که در نشست های امروز و روز آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت تصمیم و عزم راسخ دارد که دراین راستا گام بزرگی را بردارد و قاره آسیا را با نیروی انسانی جوان و عالم در جهت تبدیل به قدرت موثر جهانی پیش ببرد.

نماینده قزوین خطاب به شرکت کنندگان در مجمع مجالس آسیایی گفت: درصددیم همکاری و همراهی و تلاش تعیین کننده شما اعضای پارلمانی های کشورهای آسیایی دبیرخانه " ای پی ای " را برای فراهم آوردن دستاوردی کارآمد موثر و تعیین کننده جهت دومین نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی یاری نمایند.