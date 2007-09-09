۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۴۲

"در مسیر حقیقت" ویژه برنامه شبکه جام جم در ماه رمضان

گروه فرهنگ و اندیشه دینی شبکه جهانی جام جم برنامه "در مسیر حقیقت" را طی ماه مبارک رمضان هر روز ظهر پخش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه  در 30 قسمت 20 دقیقه ای از اول تا آخر ماه رمضان پخش می شود که به سخنرانیهای آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله محمد رضا مهدوی کنی و مرحوم حجت الاسلام فلسفی و حجت الاسلام راشد یزدی و نقویان اختصاص دارد.

گروه فرهنگ و اندیشه دینی شبکه جهانی جام جم همچنین با 31 برنامه 28 دقیقه ای با نام "طریق معرفت" از روز اول ماه مبارک رمضان تا روز عید فطر شبها نیز میهمان مخاطبان شبکه است.

این برنامه شامل سخنرانی حجت الاسلام انصاریان، طباطبایی، پناهیان، ابوترابی فرد، دری نجف آبادی و حضرت آیت الله امامی کاشانی است.

