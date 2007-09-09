  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

850 هزار سرباز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند

850 هزار سرباز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ، از تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتن 850 هزار سرباز در سراسر کشور خبر داد .

سردار سرتیپ پاسدار دکتر ابوالفضل قنبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : طرح پوشش بیمه ای سربازان از مرداد سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر طرح به پایان رسیده و 850 هزار سرباز به همراه خانواده تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند .

وی تصریح کرد : سربازان فقط در طول 2 سال خدمت نظام وظیفه تحت پوشش بیمه خواهند بود و در پایان خدمت ، دفترچه بیمه از آنان اخذ خواهد شد .

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ، در ارتباط با بودجه لازم برای اجرای این طرح گفت : در ابتدا به لحاظ کمبود بودجه با مشکل مواجه بودیم اما در نهایت بودجه لازم تامین شد.

سردار قنبرپور خاطر نشان کرد : بر اساس توافقات صورت گرفته بنا شده طی سالهای آینده نیز بودجه لازم برای پوشش بیمه ای سربازان تامین شود.

کد مطلب 548766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها