850 هزار سرباز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند

سردار سرتیپ پاسدار دکتر ابوالفضل قنبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : طرح پوشش بیمه ای سربازان از مرداد سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر طرح به پایان رسیده و 850 هزار سرباز به همراه خانواده تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند .

وی تصریح کرد : سربازان فقط در طول 2 سال خدمت نظام وظیفه تحت پوشش بیمه خواهند بود و در پایان خدمت ، دفترچه بیمه از آنان اخذ خواهد شد .

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ، در ارتباط با بودجه لازم برای اجرای این طرح گفت : در ابتدا به لحاظ کمبود بودجه با مشکل مواجه بودیم اما در نهایت بودجه لازم تامین شد.

سردار قنبرپور خاطر نشان کرد : بر اساس توافقات صورت گرفته بنا شده طی سالهای آینده نیز بودجه لازم برای پوشش بیمه ای سربازان تامین شود.