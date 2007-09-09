آینده جدیدی در انتظار پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "بی نظیر بوتو" در گفتگو با هفته نامه آبزروراعلام کرد : با تکیه بر اصول و زنده کردن نام پدر خود بدون شک به قدرت باز می گردم.

بوتو در ادامه گفت : شعارهای انتخاباتی من در قالب فریادهای حزب مردم پاکستان ( پ.پ.پ ) یعنی "غذا، لباس و مسکن" تفسیر می شوند، پ.پ.پ تحت رهبری من خط مشی بر اساس میانه روی، دموکراسی و تکیه بر اصولی که ملت به آن نیاز دارد فعالیت می کند؛ حزب من حزب محرومین از قدرت است؛روستاییان، زنان، جوانان اقلیت های مذهبی و به طور کلی هر شخصی که مورد غضب دولت فعلی قرار گرفته مورد حمایت حزب مردم پاکستان است.

بوتو که در پی به قدرت رسیدن مشرف در پاکستان به خارج از این کشور تبعید شد وحامیان او را اساسا زمین داران تشکیل می دهند،ملاقات خود با نمایندگان پرویز مشرف را تایید کرد.

وی تصریح کرد : 80 درصد از مردم پاکستان طرفدار حزب مردم هستند و بازگشت من به پاکستان صرف نظر از مذاکراتی است که با نمایندگان مشرف داشته ام.

بوتو در حالی این سخنان را ایراد می کند که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وی با پرویز مشرف ممکن است در صورت بازگشت، به دلیل درگیر بودن در پرونده های فساد مالی، بازداشت و راهی زندان شود.

یادآور می شود از چندی قبل، "پرویز مشرف" رئیس جمهور پاکستان با فشار آمریکا و برای آنکه بتواند همچنان به عنوان رئیس جمهور پاکستان در قدرت باقی بماند، مذاکراتی را موسوم به مذاکرات تقسیم قدرت با بی نظیر بوتو آغاز کرده و اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، مشرف به عنوان رئیس جمهور و بوتو به عنوان نخست وزیر پاکستان منصوب می شوند.

بوتو در پایان صحبت های خود بار دیگر با اشاره به جملاتی که پیش از این از قول وی و "نواز شریف" نخست وزیر سابق پاکستان ایراد شده، گفت : زمان برای مشرف به پایان رسیده است.

بر همین اساس قرار است نواز شریف فردا به همراه خانواده خود به پاکستان بازگردد و این در حالی است که قرار بازداشت برادر وی صادر شده و در برخی محافل صحبت هایی مبنی بر احتمال بازداشت خود شریف نیز به گوش می رسد.

