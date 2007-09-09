مراسم تجلیل از برگزیدگان "پرسش مهر "با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که از سوی معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود، علاوه بر رئیس جمهور، فرشیدی وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان و مدیران این وزارتخانه و واعظ زاده معاون علمی رئیس جمهور حضور دارند و قرار است از 32 برگزیده برنامه" پرسش مهر 7 " رئیس جمهوی تجلیل شود.

گفتنی است، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اول مهر 85 در آیین گشایش سال تحصیلی 86-85 در دبستان پسرانه شاهد کوثر، محور "پرسش مهر" خود از دانش آموزان را "مهرورزی" قرار داد و از آنها خواست "راهکارهای تحقق مهرورزی و موانع آن" و نقش آن در ایجاد جامعه یشرفته انسانی را تبیین کنند.